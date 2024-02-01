Как тулякам проголосовать на дому на выборах президента РФ

Выборы состоятся 15, 16, 17 марта. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Если у избирателя есть уважительная причина, не позволяющая прийти и проголосовать на избирательном участке (болезнь, инвалидность, не с кем оставить маленького ребенка), — ему будет предоставлена возможность проголосовать на дому. Об этом сообщает Избирательная комиссия Тульской области

Подать заявление о голосовании на дому можно:

в избирательной комиссии — с 7 марта до 14.00 17 марта,

на портале Госуслуги — с 5 по 11 марта.

Что будет дальше? В день голосования к вам домой приедут члены избирательной комиссии со специальным переносным ящиком для голосования. Вам нужно будет показать свой паспорт.

Голосование на дому проводится только в дни выборов — 15, 16, 17 марта.

