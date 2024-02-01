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Как тулякам проголосовать на дому на выборах президента РФ

Как тулякам проголосовать на дому на выборах президента РФ

Выборы состоятся 15, 16, 17 марта. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Если у избирателя есть уважительная причина, не позволяющая прийти и проголосовать на избирательном участке (болезнь, инвалидность, не с кем оставить маленького ребенка), — ему будет предоставлена возможность проголосовать на дому. Об этом сообщает Избирательная комиссия Тульской области

Подать заявление о голосовании на дому можно:

  • в избирательной комиссии — с 7 марта до 14.00 17 марта,
  • на портале Госуслуги — с 5 по 11 марта.

Что будет дальше? В день голосования к вам домой приедут члены избирательной комиссии со специальным переносным ящиком для голосования. Вам нужно будет показать свой паспорт.

Голосование на дому проводится только в дни выборов — 15, 16, 17 марта.
 

Сюжет: Выборы президента 2024
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