Как тулякам проголосовать на дому на выборах президента РФ

Если у избирателя есть уважительная причина, не позволяющая прийти и проголосовать на избирательном участке (болезнь, инвалидность, не с кем оставить маленького ребенка), — ему будет предоставлена возможность проголосовать на дому. Об этом сообщает Избирательная комиссия Тульской области
Подать заявление о голосовании на дому можно:
- в избирательной комиссии — с 7 марта до 14.00 17 марта,
- на портале Госуслуги — с 5 по 11 марта.
Что будет дальше? В день голосования к вам домой приедут члены избирательной комиссии со специальным переносным ящиком для голосования. Вам нужно будет показать свой паспорт.
Голосование на дому проводится только в дни выборов — 15, 16, 17 марта.