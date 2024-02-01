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Туляк избил знакомого: тот умер в больнице через 11 дней

Туляк избил знакомого: тот умер в больнице через 11 дней

Уголовное дело направлено в суд.

В Туле 37-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 18 ноября 2023 года обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомого в Обидимо. Мужчина обиделся на едкие высказывания знакомого в свой адрес и учинил драку: не менее трех раз ударил товарища по голове кулаками. От полученных травм 37-летний потерпевший скончался в больнице через 11 дней.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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