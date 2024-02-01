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Пьяный хулиган из Тулы беспричинно ударил ножом прохожего

Пьяный хулиган из Тулы беспричинно ударил ножом прохожего

За эту выходку отправится в колонию общего режима.

В Туле местный житель Александр Ч. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Судом установлено, что 22 августа 2023 года пьяный обвиняемый находился рядом с остановкой общественного транспорта на улице Кутузова. Без какой-либо причины мужчина подбежал к случайному прохожему и ударил его ножом в живот. Потерпевшего отвезли в больницу, его жизнь удалось спасти.

Александр Ч. в судебном заседании признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. 


 

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