Сбер повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых

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Теперь минимальная ставка на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых.

С 3 ноября Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,4 процентный пункт (п.п.). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк.

Теперь минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых.

Ставки не меняются по программам с господдержкой. Минимальная ставка по-прежнему составляет от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» – от 6% годовых, «Ипотека для IT» – от 5% годовых.

27 октября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта – с 13% до 15%. Ранее о повышении ставок по рыночным ипотечным программам в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ сообщили в ВТБ: базовые ставки по стандартным программам с 1 ноября увеличились на 2,4 п.п. Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование.