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Клавдия Матвеева из Новомосковска отметила 105-й юбилей
Фото пресс-службы администрации МО города Новомосковска

Клавдия Матвеева из Новомосковска отметила 105-й юбилей

2 ноября бабушка из Тульской области отпраздновала день рождения в окружении внуков и правнуков.

Долгожительнице Клавдии Дмитриевне Матвеевой из Новомосковска исполнилось 105 лет. 2 ноября, в день ее рождения, бабушку поздравил лично глава администрации Руслан Бутов, – сообщили в пресс-службе администрации МО города Новомосковска.

Женщина – ветеран труда и труженик тыла. Всю жизнь работала главным бухгалтером сельхозтехники. Ее муж был заведующим мастерскими. Работал на тракторе, на комбайне, служил на Польской границе.

photo_2023-11-02_15-41-03.jpgФото пресс-службы администрации МО города Новомосковска

Большую часть жизни супруги Матвеевы провели в сельской местности в своем доме. Жили сначала в Плавске, затем в Волово. Везде держали хозяйство. Клавдия Дмитриевна вырастила четверых детей. У нее большая семья, в окружении которой она отметила день рождения, – четыре внука, четыре правнука и маленькая праправнучка.

Клавдия Дмитриевна живет в Новомосковске с дочерью – Раисой Ивановной. Та переехала в город в 1969 году, а затем привезла к себе маму.

 

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Автор:
сегодня, в 11:40 +5
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