  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В «Малиновой засеке» обнаружили захоронения домашних животных - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В «Малиновой засеке» обнаружили захоронения домашних животных
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

В «Малиновой засеке» обнаружили захоронения домашних животных

Общая площадь «кладбища» составляет около шести соток.

Тульская природоохранная прокуратура проверила природный парк регионального значения «Малиновая засека», расположенный на территории Яснополянского участкового лесничества.

Специалисты установили, что с 2005 года здесь хоронили домашних животных. Общая площадь «кладбища» составляет около шести соток. Также выявлены несанкционированные свалки мусора.

– Вопреки требованиям законодательства министерство природных ресурсов и экологии Тульской области не осуществляло своевременно региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования указанной особо охраняемой природной территории. В целях устранения выявленных нарушений закона региональному министру природных ресурсов и экологии внесено представление, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:16 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская природоохранная прокуратураЯснополянское участковое лесничествоМалиновая засека

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сбер повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых
Сбер повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.