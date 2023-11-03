В «Малиновой засеке» обнаружили захоронения домашних животных

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Тульская природоохранная прокуратура проверила природный парк регионального значения «Малиновая засека», расположенный на территории Яснополянского участкового лесничества.

Специалисты установили, что с 2005 года здесь хоронили домашних животных. Общая площадь «кладбища» составляет около шести соток. Также выявлены несанкционированные свалки мусора.

– Вопреки требованиям законодательства министерство природных ресурсов и экологии Тульской области не осуществляло своевременно региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования указанной особо охраняемой природной территории. В целях устранения выявленных нарушений закона региональному министру природных ресурсов и экологии внесено представление, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.