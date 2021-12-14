новости
новости
Регистрация
Андрей Костин встретился с президентом, премьер-министром и клиентами ВТБ в Казахстане

Андрей Костин встретился с президентом, премьер-министром и клиентами ВТБ в Казахстане

Общий объем финансирования казахстанских заемщиков со стороны Группы ВТБ достиг 11,5 млрд долларов США.

Об этом президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал на встречах с руководством страны и крупнейшими клиентами ВТБ в республике. В рамках визита в Казахстан глава ВТБ встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.

«ВТБ — один из крупнейших международных финансовых институтов, работающих на рынке Республики Казахстан. Мы работаем с казахскими компаниями из всех ключевых отраслей. Помимо прямого кредитования наших клиентов также способствуем привлечению инвестиций в страну. За последние десятилетие мы выступили организатором привлечения более 5 млрд долларов от международных инвесторов», — заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В 2020—2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 млрд долларов США.

Крупнейшей сделкой 2021 года стало финансирование компании KAZ Minerals (общий объем — 4,8 млрд долларов США). При поддержке ВТБ KAZ Minerals выкупила доли миноритарных акционеров с Лондонской фондовой биржи. Сделка позволила приступить к полномасштабной реализации проекта освоения второго крупнейшего из подлежащих разработке месторождений меди в мире — Баимского (Россия). Также была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG на сумму более 4 млрд долларов США с удлинением сроков заимствования, что дает возможность интенсифицировать проведение масштабной программы капитальных вложений на предприятиях группы. В 2020—2021 годах ВТБ реализовал ряд кредитных сделок с фондом Самрук-Казына и его дочерними компаниями на общую сумму более 1 млрд долларов США, в том числе рефинансирование задолженности Атыраузского НПЗ, НК «Казахстан Темир Жолы» и АО «Казтрансгаз», что позволило оптимизировать кредитный портфель группы и снизить валютные риски.

«Одно из важнейших направлений нашей работы — проектное финансирование. Здесь у нас есть обширная экспертиза, поэтому ВТБ будет активно работать над организацией проектного финансирования для инвестиционных проектов в Казахстане. В планах уже есть ряд крупных сделок, как с частными, так и с государственными компаниями. Конечно, особое внимание ВТБ уделяет компаниям, развивающим проекты в сфере ESG, в том числе в области зеленой энергетики. В России ВТБ реализовал ряд знаковых сделок по ESG-финансированию и с учетом накопленный экспертизы планирует поддерживать новые проекты в Казахстане», — отметил Андрей Костин.

Кроме того, на встрече с главой правительства Аскаром Маминым обсуждался взаимный интерес по расширению трансграничного сотрудничества, в том числе с участием Евразийского банка развития.

В рамках визита также состоялась церемония вручения Андрею Костину Ордена Достык (Дружбы) II степени. Награду вручал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. После церемонии состоялась личная встреча, в ходе которой Андрей Костин и Нурсултан Назарбаев обсудили перспективы финансово-экономического сотрудничества России и Казахстана.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:06
Другие статьи по темам
Событие
ВТБ
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Врач расскажет тулякам, как проверить здоровье после ковида
Врач расскажет тулякам, как проверить здоровье после ковида
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.