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Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду: советы Роспотребнадзора
Изображение congerdesign с сайта Pixabay

Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду: советы Роспотребнадзора

Эти рекомендации позволят сделать праздник ярким, избежав при этом неприятностей.

Гирлянды стоит покупать только в официальных магазинах, на вывеске которых есть информация о продавце: название или ФИО индивидуального предпринимателя и адрес.

Ёлочные гирлянды подлежат обязательной сертификации. Обращайте особое внимание на маркировку, размещенную на упаковке, этикетке или вкладыше. Также должны быть указаны сведения об основных потребительских свойствах товара, правила и условия эффективного и безопасного использования и название производителя.

Проверьте срок службы гирлянды и наличие инструкции по использованию, уточните тип и характеристики электрических ламп, номинальное напряжение. Сечение провода должно быть не менее 0,5 квадратных миллиметров, а сам провод должен иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию. 

Длина шнура от вилки до ближайшей лампочки гирлянды должна составлять не менее 1,5 метра. К гирлянде должны прилагаться запасные лампочки. Проверяйте надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки.

Работу гирлянды лучше проверить прямо в магазине, а вот дома, «с мороза»  сразу же включать гирлянду в розетку не стоит – лучше немного подождать, хотя бы полчаса.

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