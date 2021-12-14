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Врач расскажет тулякам, как проверить здоровье после ковида
Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится 15 декабря.
В среду, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередная онлайн-трансляция, посвященная углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом.
На вопросы жителей будет отвечать завотделением медицинской профилактики поликлиники Тульской областной клинической больницы № 2 им.
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