новости
новости
Регистрация
Врач расскажет тулякам, как проверить здоровье после ковида
Изображение Thomas H. с сайта Pixabay

Врач расскажет тулякам, как проверить здоровье после ковида

Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится 15 декабря.

В среду, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередная онлайн-трансляция, посвященная углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом.

На вопросы жителей будет отвечать завотделением медицинской профилактики поликлиники Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого Людмила Садовщикова. Вопросы можно задать во время эфира или написать в личные сообщения группы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:43 −1
Другие статьи по темам
Событие
отвечают врачипрямой эфир с врачомдиспансеризациявосстановление после коронавирусакоронавирус
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Андрей Костин встретился с президентом, премьер-министром и клиентами ВТБ в Казахстане
Андрей Костин встретился с президентом, премьер-министром и клиентами ВТБ в Казахстане
В Тульской области ищут очевидцев ДТП с двумя легковушками и самосвалом
В Тульской области ищут очевидцев ДТП с двумя легковушками и самосвалом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.