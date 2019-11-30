IT-форум: пилотный Тульский центр управления, «умные» терминалы, светофоры и системы защиты

«Умные» цифровые решения для жизни в любом ее проявлении, будь то дом или госучреждение — сегодня это уже неотъемлемое требование времени. Это же заложено и в концепции национальной программы «Цифровая экономика РФ», рассчитанной до 2024 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования программы по всей России в течение шести лет – свыше 1,5 трлн рублей.

Последние разработки в IT-сфере были представлены в пятницу на профильном форуме, который прошел в Туле в творческом индустриальном кластере «Октава». Свои IT-продукты на нем представили более десятка компаний, таких как «Эр-Телеком Холдинг», Tele2, «МФЦ», «Ростелеком», «Почта России», «Сандрекс», «Интегра-С», «Astra Linux» и другие.

Среди новинок — криптокабина для считывания биометрических параметров граждан, оформляющих загранпаспорта нового поколения. Разработчиком программно-технического комплекса явиляется концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»), впервые он был представлен на выставке «Иннопром-2019».

Главный плюс кабины в том, что она полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, ускоряя оформление и выдачу электронных паспортов. При ее внедрении человеку не нужно посещать отдел полиции и сдавать отпечатки пальцев для занесения их в базу данных. Отсканировать биометрические данные и сделать фотографию можно будет в течение не более пяти минут в криптокабине.

На сегодняшний две такие кабины уже установлены в МФЦ Тулы — наш город вместе с еще тремя регионами вошли в число пилотных, где апробируется внедрение данной технологии. В перспективе такие кабины предполагается устанавливать в МФЦ населенных пунктов, в которых проживает более 50 тысяч человек.

Целый ряд новинок представила на форуме компания АО «Эр-Телеком Холдинг». Ее директор Андрей Кузяев рассказал о цифровых решениях для проекта «Умный город». Среди них: домофон с биометрической системой распознавания лиц, возможность удаленного управления уличным освещением, сбор метеоданных и установка датчиков состояния воздуха и т. д. Некоторые из представленных экспонатов уже работают в Туле и Тульской области — например, проекты «Умный домофон», «Видеоаналитика».

Комплекс «Видеоаналитика» используется, в частности, на ул. Пролетарская на участке от Ложевой до Епифанской и позволяет в автоматическом режиме регулировать фазы светофоров в зависимости от потока машин на улицах.

В «умные» домофоны встроена видеокамера, которая дает возможность видеть человека, звонящего в домофон. Причем это можно смотреть не только находясь дома, но и в любой точке мира, если в ней есть интернет. Изображение с камеры передается в мобильное приложение, и пользователь всегда сможет знать, кто к нему приходил.

Современные системы безопасности представила на выставке липецкая компания ООО «УНИФОН». Ее терминалы для экстренной связи со службой 112 просты. В них встроена кнопка, на которую достаточно нажать один раз, и оператор службы спасения выйдет на связь, у него на карте отобразится точка с указанием адреса, а по камере, установленной над кнопкой, увидит, что именно происходит. Камера позволяет даже в ночное время получать качественную картинку. Записи хранятся на сервере около месяца, поэтому при необходимости их можно будет изъять и изучить. Установка таких терминалов в общественных местах позволит повысить уровень безопасности.

Камеры, кстати, способны распознавать лица проходящих мимо людей — достаточно занести в базу данных фотографию человека. Причем распознает она человека даже, если фото сделано с экрана монитора.

Также благодаря этой системе оператор ЕДДС может проинформировать находящихся рядом с терминалом людей о какой-либо опасности или ЧП, одновременно мониторя по видео ситуацию.

Эту же систему можно вмонтировать в подъездную дверь.

«Ростелеком» на первом тульском IT-форуме представил сервисы кибербезопасности для населения, бизнеса и государства.

Подробнее о них рассказал директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Малявкин:

– Сегодня большое внимание уделяется вопросам защиты информационной инфраструктуры. Пользователям нашего домашнего интернетом мы предлагаем два базовых сервиса: «Безопасный интернет» – защита от вредного или опасного контента (в том числе вирусы и нежелательная реклама), и систему «Родительский контроль». Также мы участвуем в крупных национальных проектах, таких как «Умный город», «Безопасный город», проекты в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и многих других. Для всех этих сфер «Ростелеком» готов предложить свои решения. В числе них специализированные, уникальные сервисы, которые кардинально меняют подход к информационной безопасности. Владельцам компаний и руководителям учреждений не нужно приобретать дорогостоящее оборудование, нанимать штат высоко квалифицированных специалистов. Достаточно небольшого количества сотрудников для оперативного управления, контроля и получения отчетности, а все остальные функции по внедрению, поддержанию работоспособности в режиме 24/7 и оперативному мониторингу выполнят наши специалисты кибербезопасности. То есть клиент получает готовый сервис. У нас более 450 специалистов, которые занимаются мониторингом инфраструктуры наших клиентов. Кроме использования наших технологий, мы активно сотрудничаем с другими профильными СОФТ-компаниями, это позволяет всегда быть на уровне и оперативно реагировать на любые виды атак. На панельной дискуссии, посвященной инновационным решениям, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Григорьев рассказал о проектировании «Умного города» в Туле в рамках исполнения муниципального контракта и пригласил всех желающих к совместному развитию проекта.

Современные информационные технологии – это не только новые программные разработки, но и быстрый мобильный интернет. Компания Tele2 на форуме рассказала о своих инновациях в технологической сфере. Так, в частности, директор макрорегиона «Центр» Денис Маликов сообщил, что 5G может появится в Тульской области уже к 2022 году. Оператор готов к запуску сети, осталось только дождаться решения регулятора о выделении соответствующих частот.

Тем не менее, сегодня в самом центре столицы – на улице Тверской, уже развернута пилотная зона пятого поколения Tele2. Там во флагманском салоне связи оператор открыл 5G Hub-площадку, где каждый может лично оценить возможности технологии.

Денис Маликов подчеркнул, что в перспективе 5G позволит улучшить жизнь населения страны и строить города будущего:

– Безусловно, скорости пятого поколения будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, «умное» производство и транспорт. Это позволит автоматизировать промышленность, сделать для жителей доступной дистанционную медицину, беспилотные сервисы и другое, – отметил Денис Маликов.

Посетили форум губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра Цифрового развития РФ Максим Паршин и директор департамента государственного управления министерства экономического развития РФ Андрей Матвеенко.

Максим Паршин подчеркнул, что одна из основных тенденций современной экономики — цифровизация. Тульская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по количеству жителей, получающих услуги в электронном виде. Сегодня порядка 78,4% жителей региона пользуются электронными сервисами. Максим Паршин также отметил, что необходимо переходить на трансформацию контрольно-надзорной деятельности, которая поможет увеличить прозрачность осуществления контрольно-надзорных функций и повысить доверие к власти.

Андрей Матвеенко отметил, что на протяжении трех лет Тульская область входит в число 14 регионов, стабильно показывающих высокую эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». С 1 апреля этого года в регионе стартовал пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы управления в МФЦ, позволивший повысить производительность труда сотрудников центров и существенно сократить среднее время ожидания заявителей.

Алексей Дюмин отметил, что все вопросы, которые здесь обсуждаются, напрямую связаны с национальным проектом «Цифровая экономика». Глава региона подчеркнул роль цифровизации в современном мире. С каждым годом она охватывает все новые сферы деятельности и напрямую влияет на работу компаний и предприятий, на государственное и муниципальное управление.

– Цифровая экономика — это будущее, которое уже наступило. Мы живем в особую эпоху, когда технологии нового поколения массово внедряются во все сферы жизни. Повсеместное использование больших данных, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, адаптивные системы перестали быть инновациями. Они перешли в разряд явлений, которыми мы должны научиться грамотно управлять. Не говоря уже о гаджетах, которые прочно вошли в нашу жизнь, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что Тульская область в числе регионов, которые лидируют по качеству предоставления услуг в электронной форме, по эффективности работы МФЦ. Регион занимает 2-е место в стране по доле пользователей сети Интернет, уступая только Москве, и 3-е место в Центральном федеральном округе по числу абонентов мобильного интернета.

– Особое внимание мы уделяем подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Так, в этом году Тульская область в числе пяти пилотных субъектов будет предоставлять гражданам сертификаты на обучение основам цифровой экономики. Мы не останавливаемся на достигнутом, тем более, что реализация нацпроекта «Цифровая экономика» требует от нас решения новых задач, — подчеркнул глава тульского региона.

Директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова отметила, что сейчас на рынке труда в IT-сфере больше всего востребованы разработчики программного обеспечения, специалисты по управлению проектами, инженеры, системные администраторы. При этом многие IT-компании готовы самостоятельно обучать сотрудников с нуля. По ее данным, наиболее острый дефицит IT-специалистов ощущается в ЦФО.

Алексей Дюмин также рассказал о пилотном проекте по созданию Регионального центра управления, на базе которого будут созданы цифровые механизмы межведомственного взаимодействия и сбора данных в режиме реального времени.

Максим Паршин в своем выступлении говорил о приоритетах цифрового развития государственного управления. Он отметил Тульскую область в числе регионов-лидеров по вовлечению граждан в процесс получения цифровых услуг на федеральных и региональных электронных сервисах. За последний год число предоставленных услуг увеличилось в 2 раза.

В рамках форума прошла панельная сессия «Тренды в условиях цифровой трансформации: проблемы и перспективы». Ее участники обсудили госуслуги нового поколения, тренды и перспективы цифровизации, рынок труда IT-сферы в Тульской области и другие вопросы, касающиеся цифровой трансформации.

Также были организованы секции по таким темам, как информационная безопасность и импортозамещение в IT, цифровое госуправление и оказание госуслуг в электронном виде, кадры для цифровой экономики, меры поддержки IT, инновационные решения в рамках проекта «Умный город».

В ходе форума министр по информатизации связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков подписал ряд соглашений с IT-компаниями. Подписана дорожная карта с компанией «ЭР-Телеком» о реализации проекта «Умный город». Документ предусматривает апробацию ряда пилотных проектов в Туле и Новомосковске, направленных на повышение качества жизни горожан за счет внедрения цифровых технологий в управление городской инфраструктурой.