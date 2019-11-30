Ефремовские полицейские задержали мужчину, расплатившегося чужой банковской картой

Безработный молодой человек отоварился в местных магазинах на 2700 рублей.

В Ефремове сотрудники полиции установили мужчину, воспользовавшегося чужой банковской картой. По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, 32-летняя жительница райцентра ночью потеряла на улице свою карточку, а затем обнаружила, что с неё были списаны деньги, и обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили обстоятельства случившегося. Карту нашёл 22-летний неработающий местный житель и с помощью неё совершил несколько покупок на 2700 рублей. В ходе оперативных мероприятий его личность была установлена, молодой человек признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» проводится работа по установлению деталей произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.