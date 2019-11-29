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В Туле владельцы модельного агентства незаконно публиковали фотографии юной модели

В Туле владельцы модельного агентства незаконно публиковали фотографии юной модели

В ситуации разбиралась уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.

К детскому омбудсмену обратилась жительница областного центра с жалобой на действия руководителя модельного агентства. По мнению матери, из-за конфликта с родителями директор необоснованно выгнал девочку из агентства, лишив её ранее присвоенных на модельных конкурсах титулов. Подросток получил психоэмоциональную травму.

Кроме того, выяснилось, что договором, заключенным между родителем и агентством, не установлено согласие на обнародование и использование фотографий юной модели, которые были размещены на сайте организации. Согласно закону, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Обнародование и использование фотографий несовершеннолетних может осуществляться только с согласия родителей или опекунов. За нарушение предусмотрен административный штраф  по статье 13.11 КоАП РФ.

Согласие на публикацию не требуется, если фотографии сделаны во время публичных мероприятий, и целью их обработки не является установление личности конкретного человека.

Наталия Зыкова направила руководителю агентства письменное заключение о нарушении прав ребенка. Кроме того, детский омбудсмен обратилась в прокуратуру с просьбой о проведении проверки.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:25 +2
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