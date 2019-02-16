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Стало известно, кто будет рассматривать кандидатов на должность главы Веневского района
Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Тульской области.
Первый заместитель губернатора Тульской области — председатель регионального правительства Валерий Шерин подписал распоряжение «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы главы
администрации М. О. Веневский район».
Из документа следует, что в состав комиссии войдут:
Инюшина Рената Александровна — заместитель директора
департамента — начальник отдела по организационной работе и вопросам муниципальной службы департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
Мельникова Жанна Вячеславовна — руководитель аппарата исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» (по согласованию);
Грязев Михаил Васильевич — депутат Тульской областной Думы, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (по согласованию);
Малазония Надежда Николаевна — депутат Тульской областной Думы, член комитета по социальной политике (по согласованию).
Напомним, ранее главой администрации Веневского района была Жанна Исайченкова. В конце прошлого года она покинула этот пост и в середине января 2019 года была избрана секретарем избирательной комиссии Тульской области.
В настоящее время обязанности главы администрации Веневского района временно исполняет заместитель Андрей Шубчинский. Ранее сообщалось, что назначение нового главы запланировано на середину марта 2019 года.
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