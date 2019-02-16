Туляки продолжают верить мошенникам и теряют деньги

Фото: https://vesti22.tv

Только за минувшие сутки потерпевшие лишились более 100 тысяч рублей.

Полиция напоминает тулякам о том, что незнакомым людям нельзя сообщать реквизиты своих банковских карт. Это запрещено даже в том случае, если вам представились сотрудником банка. Как правило, мошенники звонят своим жертвам по телефону, убеждают дать данные пластиковых карт, а потом списывают деньги.

— Работникам банков запрещено запрашивать у граждан реквизиты банковских карт, — отмечают в пресс-службе УМВД России по Тульской области. — Любой вопрос о номере и защитном коде карты может означать, что собеседник интересуется ими со злым умыслом.

Как сообщили в полиции, за минувшие сутки были совершены два похожих мошенничества. Так, 38-летнему жителю Зареченского округа города позвонил человек, который представился сотрудником банка. Под предлогом подключения дополнительных услуг он убедил потерпевшего назвать реквизиты банковской карты. Через некоторое время мужчина получил уведомление, что с его счета списано 109 тысяч рублей.

В тот же день 30-летняя жительница Алексина, думая, что общается в социальной сети со своей знакомой, перевела на банковскую карту 5 100 рублей. Вскоре выяснилось, что женщина переписывалась с мошенником, который взломал страничку ее подруги и ему же перечислила деньги.

В настоящее время в полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки. В ходе них полицейские выяснят сведения о движении денег и их получателях.