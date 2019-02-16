В Туле постоялец гостиницы стащил из номера телевизор

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Накануне в дежурную часть ОП «Криволученский» обратилась администратор гостиницы на ул. Доватора. Женщина заявила, что ночью из одного номера кто-то украл телевизор. Сумма ущерба составила почти 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего безработного жителя Калужской области.

— При проведении личного досмотра у него был обнаружен и изъят свёрток с подозрительным веществом, которое было направлено на исследование, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. — Также у молодого человека был изъят и похищенный телевизор.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», от задержанного получены признательные показания. Отметим, что место преступления и отдел полиции находятся в соседних зданиях.