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В Туле постоялец гостиницы стащил из номера телевизор
Фото: http://bavly-tat.ru

В Туле постоялец гостиницы стащил из номера телевизор

По подозрению в преступлении задержан житель Калужской области.

Накануне в дежурную часть ОП «Криволученский» обратилась администратор гостиницы на ул. Доватора. Женщина заявила, что ночью из одного номера кто-то украл телевизор. Сумма ущерба составила почти 15 тысяч рублей.
 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего безработного жителя Калужской области.
 

— При проведении личного досмотра у него был обнаружен и изъят свёрток с подозрительным веществом, которое было направлено на исследование, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. — Также у молодого человека был изъят и похищенный телевизор.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», от задержанного получены признательные показания. Отметим, что место преступления и отдел полиции находятся в соседних зданиях.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:55 +8
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