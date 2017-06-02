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Алексей Дюмин встретился с руководством компании «Балтика»

Алексей Дюмин встретился с руководством компании «Балтика»

Встреча прошла 1 июня на площадке XXI Петербургского международного экономического форума.

Во встрече приняли участие президент пивоваренной компании «Балтика», старший вице-президента Carlsberg Group по региону Восточная Европа Яцек Пастушка, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Восточная Европа Алексей Кедрин, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа Ирина Федорова, члены регионального правительства.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что между правительством Тульской области и компанией «Балтика» налажено конструктивное взаимодействие по широкому спектру вопросов, включая расширение производственных мощностей в Туле, формирование цивилизованного рынка алкогольной продукции, реализация экологических инициатив.

По словам Яцека Пастушки, правительство Тульской области и компанию «Балтика» связывают годы партнерских отношений. Регион является сердцем агропроекта — здесь собирается и закупается около 30% от общего объема зерна, работает исследовательская лаборатория компании, реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты.

«Всего этого невозможно было бы добиться без поддержки со стороны руководства Тульской области и взаимного доверия», — заявил Яцек Пастушка.

Участники встречи обсудили эти и другие актуальные вопросы сотрудничества.

Справка

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина.  Пивоваренная компания «Балтика» – ведущий экспортер российского пива: продукция представлена более чем в 75 странах мира, в 43 из которых компания – единственный российский поставщик в категории. Бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.

Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем брендов пива и других напитков.  Флагманский бренд компании – Carlsberg – является одним из наиболее известных пивных брендов в мире; «Балтика», Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов Европы. В Carlsberg Group работает более 42 000 человек. Продукция компании продается более чем на 150 рынках мира. В 2016 году Carlsberg Group продала 117 миллионов гектолитров пива.

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