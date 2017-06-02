Владимир Груздев выступил на Петербургском экономическом форуме

1 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия «Российская юрисдикция — фактор притяжения инвестиций». Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации юристов России.

В сессии приняли участие председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, председатель Правления ПАО «Московская биржа» Александр Афанасьев, генеральный прокурор Российской Федерации, член Президиума АЮР Юрий Чайка, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие.

В качестве модератора выступила Виктория Бурковская, руководитель уголовно-правовой практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Открыл сессию Павел Крашенинников. Он отметил, что с 1 сентября 2016 года вступили в силу новые правила, касающиеся деятельности третейских судов, создаются новые арбитражные учреждения, одно из которых функционирует при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Кроме того, Павел Крашенинников рассказал о работе Комитета Госдумы над Административно-правовым и Гражданским процессуальным кодексами, а также о текущей работе по подготовке единого ГПК. «При сближении двух кодексов смотрим на практику применения. Поэтому сможем выйти на единый ГПК. Концепция утверждена, и работа ведется», — отметил Павел Владимирович.

Далее он обратил внимание участников на то, что сегодня в России трудится более 15 млн самозанятых граждан, которые находятся вне сферы налогообложения. Им может грозить 171 статья УК РФ о незаконном предпринимательстве.

Также Павел Крашенинников рассказал о наследственном праве и наследственных фондах. Соответствующий законопроект в настоящее время лежит на рассмотрении Госдумы.

О роли органов прокуратуры в развитии бизнеса сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Он отметил, что больше половины всех обращений бизнесменов, которые поступают на электронную «горячую линию» надзорного ведомства, касается рейдерских атак и незаконных арестов предпринимателей.

«На сегодняшний день на электронный адрес поступило около 850 обращений от бизнесменов. Наибольшее их число касалось неправомерных действий в отношении имущества хозяйствующих субъектов, в том числе принятия незаконных решений в отношении объектов недвижимого имущества, проявлений рейдерства (около 330). Многие заявители жалуются на необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу (около 200)», — отметил Юрий Чайка.

Также, по его данным, много жалоб на нарушение порядка предоставления публичных услуг и размещения заказов для публичных нужд (более 180), нарушение порядка проведения проверок (более 90), необоснованное принятие мер административного принуждения (более 50).

Генпрокурор сообщил, что за 2016 год в целях восстановления прав хозяйствующих субъектов прокурорами было внесено почти 8 тыс. представлений. Более 3 тыс. 600 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность, 332 — административную. По 22 из 39 направленных в следственные органы материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Напомним, что в прошлом году на ПМЭФ Чайка анонсировал создание электронного адреса для связи с предпринимателями, который взял на личный контроль.

Юрий Чайка также рассказал о сотрудничестве с Израилем, которое позволит возвращать вывезенные из России активы и тем самым защитить права бизнесменов.

«Буквально полтора месяца назад, впервые за весь период взаимодействия, между генеральными прокуратурами России и Израиля на уровне руководителей подписан меморандум о сотрудничестве, касающийся в том числе помощи по изъятию и возврату активов, полученных преступным путем. Его реализация, бесспорно, будет способствовать защите прав бизнесменов наших стран. У нас есть четкое понимание, что развитию российской экономики во многом способствует приток в нашу страну иностранного капитала. В связи с чем значительное внимание уделяется защите добросовестных иностранных инвесторов», — отметил генпрокурор РФ.

Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан в свою очередь поблагодарить Юрия Чайку за радушное представление и готовность развивать постоянное сотрудничество между странами. Он рассказал об эффективном опыте борьбы с коррупцией в Израиле, отметив, что свободная конкуренция сильно зависит от наличия действенной правовой системы, которая морально устойчива и достаточно независима.

Председатель Правления АЮР Владимир Груздев посвятил свое выступление имиджу российской юрисдикции в глазах потенциальных инвесторов.

Владимир Груздев отметил, что в настоящее время необходимо активно заниматься маркетингом российской юрисдикции на международном уровне. Если сравнить российскую юрисдикцию с английской, то последняя имеет грамотный маркетинг и хороший пиар, поэтому многие предприниматели выбирают английские суды, хотя у них есть и слабые стороны.

Владимир Сергеевич подчеркнул, что если проанализировать российскую юридическую практику за последние 15 лет, то можно отметить, что в России быстрее проходит процедура рассмотрения споров.

«Например, чтобы вернуть долг через суд, нужно в среднем 337 дней. Это гораздо быстрее, чем если бы дело проходило через английские суды. 80% дел из „дорогих“ исков (сумма больше 100 млн руб.) завершаются уже в первой инстанции, почти 85% споров приходится на суммы меньше 500 тыс. руб. Таким образом, суды занимаются преимущественно делами, которые не оспариваются. Это свидетельствует о том, что бизнес идет в суд за обеспечением своих прав и получает их там. С помощью суда компании хотят зафиксировать отношения с контрагентами, а спора как такового нет. Скорость правосудия увеличилась за три года на 25%. При этом стоимость правосудия в России дешевле, чем в среднем по Европе, и составляет 16,5% от суммы иска. Верховный суд уже несколько лет принимает серьезные меры по борьбе с волокитой. Сроки рассмотрения споров жестко контролируются», — отметил Владимир Груздев.

Также он подчеркнул, что на инвестиционный климат влияет и судебная практика споров с государственными органами.

«Исследования показывают: в судебной практике с госструктурами можно говорить о снижении количества регистрируемых исков, о стабильности практики и принимаемых решений. В статистике с антимонопольными органами количество регистрируемых исков снижается с IV квартала 2015 года. В судебной практике с таможенными органами в среднем более 80% решений принимается в пользу бизнеса. Количество споров с налоговыми органами сократилось в количественном выражении за три года почти в три раза. Все это говорит о том, что судебная система позволяет защищать права и законные интересы бизнеса в спорах с государственными структурами», — подчеркнул Владимир Груздев.

Выступая на сессии, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал о практике работы совместно с адвокатскими бюро, которые оказывают юридическую помощь предпринимателям и проводят соответствующую экспертизу. Также он сообщил о взаимодействии с генеральной прокуратурой, в частности осветил работу Межведомственной комиссии при Генеральной прокуратуре РФ.

Борис Титов привел статистику, в которой отметил, что в результате совместной работы с генпрокуратурой удалось вернуть бизнесу более 50 млрд рублей.