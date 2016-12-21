В России появятся частные леса

В России могут появиться частные леса, об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Рослесхоз. В стране есть проблема – миллионы гектаров заросших деревьями земель сельхозназначения, за которые, по сути, сегодня никто не отвечает. Земли предлагают передать регионам или в частную собственность.

Эта тема, в частности, обсуждалась на заседании Общественного совета при Рослесхозе.

«Проблема лесов на сельхозземлях гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Площадь заросших лесом сельхозземель на сегодняшний день составляет, по разным оценкам, от 30 до 70 миллионов гектаров. На 2010 год площадь заброшенных только пахотных земель составила более 31 миллиона гектаров. Как правило, такие земли сравнительно высокопродуктивны и достаточно легкодоступны в транспортном отношении».

Однако, оставаясь неиспользуемыми более четверти века, они покрылись лесной растительностью.

А во многих случаях на них сформировался полноценный лес.

Однако, поскольку по закону ведение лесного хозяйства и получение товарной древесины на сельскохозяйственных участках незаконно, владельцы сельхозземель привлекаются к административной ответственности. В результате эти леса становятся объектами неконтролируемых рубок и оказываются в зоне риска возникновения лесных пожаров.

«В Рослесхоз поступают обращения от граждан, которые обеспокоены эффективностью использования земель. Масса участков, в том числе и в регионах со сложной экологической обстановкой, зарастают лесом, но не обеспечены уходом. Сейчас землепользователи не имеют право на законных основаниях выращивать лес в качестве формы использования земельного участка. Но выращивание леса на таких участках оказало бы благотворное влияние на общее экологическое состояние регионов», – рассказал начальник управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Доронин.

Юридически земли сельхозназначения остаются в ведении Минсельхоза, пояснили в ведомстве. Однако на них не ведется сельское хозяйство, не обеспечиваются требования пожарной и санитарной безопасности. Тогда как передача этих земель в состав государственного лесного фонда или разрешение ведения лесного хозяйства на сельхозземлях позволили бы создать на них плантационные леса с высокой доходностью, по аналогии с плантационными лесами в Китае и США, считает Рослесхоз.

«Первую точку невозврата мы уже прошли, когда еще можно было бы возвращать эти земли в сельхозоборот, когда экономически имело бы смысл проводить их новое освоение. Сейчас с учетом зарастающих насаждений это уже становится экономически нерентабельно. Кроме этого, мы подходим ко второй точке невозврата, когда необходимо с помощью лесохозяйственных мероприятий формировать здесь высокопродуктивные насаждения целевого назначения», – рассказал директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин.

Сейчас эксперты обсуждают возможность передачи заросших за десятилетия земель сельхозназначения в органы управления лесами регионов.

Второе предложение – внести изменения в Земельный кодекс, которые позволили бы вести лесное хозяйства на землях сельхозназначения.

По мнению Андрея Сирина, это создаст важный прецедент возникновения частных лесов, что потребует разработки правил ведения в них лесного хозяйства.