Роспотребнадзор: как выбрать сладкий новогодний подарок для ребенка?

На что тулякам стоит обратить внимание при покупке новогоднего набора.

В преддверии Нового года Роспотребнадзор рекомендует родителям придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести качественный и безопасный сладкий подарок.

Сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной торговли.

При покупке обратите внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке.

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется.

Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.

Чему отдать предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка?

Печенье. При диетах, связанных с проблемами желудочно-кишечного тракта, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже, чем у песочного.

Конфеты. Лучше - шоколадные. Шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим продуктом.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

По требованию клиента продавец подарка должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации соответствия, транспортные накладные.