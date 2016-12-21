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Роспотребнадзор: как выбрать сладкий новогодний подарок для ребенка?

Роспотребнадзор: как выбрать сладкий новогодний подарок для ребенка?

На что тулякам стоит обратить внимание при покупке новогоднего набора.

В преддверии Нового года Роспотребнадзор рекомендует родителям придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести качественный и безопасный сладкий подарок.
 
Сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной торговли.
 
При покупке обратите внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке.
 
При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
 
Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется.
 
Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.
 
Чему отдать предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка?
 
Печенье. При диетах, связанных с проблемами желудочно-кишечного тракта, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже, чем у песочного.
 
Конфеты. Лучше - шоколадные. Шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.
 
Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.
 
Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим продуктом.
 
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.
 
По требованию клиента продавец подарка должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации соответствия, транспортные накладные.
 
вчера, в 13:20 0
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