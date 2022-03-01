«Россия вынесла верные уроки из прошлого»: активистки «Союза женщин России» высказались о ситуации на Украине
Три мнения.
Людмила Александровна Сауканс: «Среди моих ровесников другого мнения я не слышала»
Людмила Александровна Сауканс, руководитель Новогуровского отделения Тульского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»:
- Мне понятны мотивы решения нашего Президента. Первая мысль, которая возникла у меня, когда в 6 утра я услышала о специальной операции на Украине, — «Наконец-то!». Наконец-то на Донбассе перестанут гибнуть от обстрелов оголтелых украинских нацистов люди и, что самое страшное, дети! Наконец-то справедливая кара настигнет убийц. Сюжеты из ДНР и ЛНР просто невозможно смотреть без слез и душевной боли.
Второй была мысль о том, что самое главное теперь — не остановиться, главное — сделать все до конца, чтобы нацизм на Украине больше не мог поднять голову и причинить беды не только украинскому, но и российскому народу. Среди моих ровесников другого мнения я не слышала. Мы — дети участников войны и из первых уст знаем, кто такие бандеровцы и что такое нацизм. Помню, как отец сокрушался, глядя на то, как они вновь проводят свои демонстрации, и повторял, что надо было гнать их до Атлантики. А вот молодежи все это нужно объяснять.
Любовь Конякина: «Россия вынесла верные уроки из прошлого»
Любовь Конякина, председатель Дубенского отделения всероссийской общественной организации «Союз женщин России»:
- Мне больно думать о страданиях, гибели женщин, детей, стариков Донбасса, его защитников. Ждать и надеяться на дипломатическое решение конфликта больше нельзя. Россия вынесла верные уроки из прошлого.
Накануне начала Великой Отечественной войны лидеры СССР тоже ждали и надеялись, а в результате — упустили возможность предотвратить войну или хотя бы подготовиться к адекватному ответу на агрессию.
Весь переговорный процесс последних месяцев показал, что цель Запада — заболтать Россию, втянуть её в бесконечные и заведомо безрезультатные переговоры, а на этом фоне — ещё больше нарастить своё военное присутствие в Восточной Европе и на Украине, с помощью кровопролитий уничтожить ЛНР и ДНР. Следующей мишенью стала бы Россия. Повторился бы 1941 год.
Для предотвращения такого развития событий Россия превентивно выступила на защиту своих границ и безопасности своих граждан. Иного выбора у нас уже нет — иначе будет поздно.
Защитим наших граждан, соотечественников на Донбассе!
Наталья Барсукова: «Отпор надо давать сегодня»
Наталья Барсукова, председатель Воловского районного отделения «Союз женщин России»:
- Я полностью поддерживаю решение Президента страны Владимира Владимировича Путина о проведении спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права.
30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта. Настало время всё назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Отпор надо давать сегодня, не дожидаясь нападения на Россию.
Сегодня Россия сильна, сильнее многих. Мы накапливали эту силу, чтобы на годы вперёд обеспечить свою безопасность. Иначе будет поздно.
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