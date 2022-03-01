«Россия вынесла верные уроки из прошлого»: активистки «Союза женщин России» высказались о ситуации на Украине

Людмила Александровна Сауканс: «Среди моих ровесников другого мнения я не слышала»

Людмила Александровна Сауканс, руководитель Новогуровского отделения Тульского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»:

- Мне понятны мотивы решения нашего Президента. Первая мысль, которая возникла у меня, когда в 6 утра я услышала о специальной операции на Украине, — «Наконец-то!». Наконец-то на Донбассе перестанут гибнуть от обстрелов оголтелых украинских нацистов люди и, что самое страшное, дети! Наконец-то справедливая кара настигнет убийц. Сюжеты из ДНР и ЛНР просто невозможно смотреть без слез и душевной боли.

Второй была мысль о том, что самое главное теперь — не остановиться, главное — сделать все до конца, чтобы нацизм на Украине больше не мог поднять голову и причинить беды не только украинскому, но и российскому народу. Среди моих ровесников другого мнения я не слышала. Мы — дети участников войны и из первых уст знаем, кто такие бандеровцы и что такое нацизм. Помню, как отец сокрушался, глядя на то, как они вновь проводят свои демонстрации, и повторял, что надо было гнать их до Атлантики. А вот молодежи все это нужно объяснять.