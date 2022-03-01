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Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС отказались покинуть помещение и закрылись изнутри

Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС отказались покинуть помещение и закрылись изнутри

Рабочим пришлось вскрывать дверь.

Ранее Myslo сообщал, что 1 марта на ул. Мосина, 8 судебные приставы собираются сносить незаконную автозаправочную станцию «Лего-Ойл». АЗС находится в районе кругового движения возле Павшинского моста.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сотрудники автозаправки не захотели добровольно покинуть помещение АЗС и закрылись там. При этом они вызвали на место сотрудников полиции.

Рабочим пришлось вскрывать дверь.

Судебные приставы зашли в помещение. Отметим, что сопротивление никто из сотрудников АЗС не оказывал. Они забрали личные вещи и вышли на улицу.

На момент публикации новости на место прибыли два бензовоза, чтобы откачать бензин с колонок.

Напомним, по нашей информации, участок земли, на которой находится АЗС, принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Тульской области. Суды по спорному участку тянулись с 2018 года.

Галерея
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 1
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 2
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 3
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 4
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 5
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 6
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 7
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 8
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 9
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 10
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 11
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 12
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 13
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 14
Снос автозаправки на ул. Мосина: сотрудники АЗС заблокировались в помещении, Фото: 15
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:41 +4
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