Две тульских УК оштрафованы за неубранный с крыш домов снег и сосульки
Прокуратура Ленинского района проверила управляющие компании ООО «Инверсия +», ООО «УК Северная Мыза» на предмет уборки придомовых территорий зимой.
Помимо этого, ООО «Инверсия +" допустило, что вход в подвал и он сам в доме № 4 по ул. Школьной п. Обидимо захламлены, нет освещения, а лестница в подвал сломана.
По результатам проверки в адрес генеральных директоров управляющих организаций внесены представления, которые рассмотрены; два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время восстанавливается освещение в подвале и ремонт лестницы. Все остальные нарушения устранены.
По постановлениям прокурора ООО «Инверсия +" и должностное лицо ООО «