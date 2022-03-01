Две тульских УК оштрафованы за неубранный с крыш домов снег и сосульки

Обе УК своевременно не очищали кровли и козырьки домов в поселке Обидимо в микрорайоне Северная Мыза от снега и сосулек, в результате чего он просто сваливался с крыши. Кроме того, не были вовремя очищены от снега тротуары и детские площадки.

Помимо этого, ООО «Инверсия +" допустило, что вход в подвал и он сам в доме № 4 по ул. Школьной п. Обидимо захламлены, нет освещения, а лестница в подвал сломана.

По результатам проверки в адрес генеральных директоров управляющих организаций внесены представления, которые рассмотрены; два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время восстанавливается освещение в подвале и ремонт лестницы. Все остальные нарушения устранены.