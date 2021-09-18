К выборам в Тульской области сняли специальный ролик для людей с нарушениями слуха

В ролике рассказывается, какие выборы проходят в Тульской области, сколько бюллетеней получит избиратель, объясняются правила их заполнения. В избирательной комиссии Тульской области рассказывают, что людям с ограниченными возможностями здоровья уделяется особое внимание при организации и проведении выборов.

– Особые условия будут созданы на пяти избирательных участках региона для инвалидов по зрению. Два из таких УИК находятся в Новомосковском районе, по одному в Киреевском и Щекинском районах, а также в Пролетарском районе Тулы. Эти участки будут оборудованы информационными стендами с материалами, написанными крупным шрифтом и с применением шрифта Брайля. Специальные трафареты помогут людям с проблемами зрения самостоятельно заполнить бюллетень, – рассказали в пресс-службе облизбиркома.

По инициативе Молодежной избирательной комиссии Тульской области была проведения серия обучающих семинаров для волонтеров, которые помогают инвалидам на избирательных участках. Обучение прошли порядка 40 человек, но в облизбиркоме рассчитывают, что к следующим выборам к проекту присоединятся волонтерские организации региона и неравнодушные туляки.

И, конечно, если лица с ограниченными возможностями здоровья не смогут в дни голосования лично прийти на избирательный участок, они смогут проголосовать на дому. Для этого до 14.00 19 сентября необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Телефон комиссии можно узнать по телефону горячей линии: 8(4872)30-69-94 или на сайте ЦИК России.