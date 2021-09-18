Волейболистки «Тулицы» одержали в Кубке России третью победу подряд

Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Матч с «Минчанкой» получился напряжённым и растянулся на пять партий.

Волейбольная «Тулица» победно завершила третий матч предварительного этапа Кубка России. Соперницами наших девчонок стали девушки из белорусской «Минчанки».

Игра получилась напряжённой и растянулась на пять партий. Первую выиграли минские спортсменки со счётом 25:21. Вторую партию «Тулица» отыграла – 25:12. Третья также осталась за нами, счёт – 25:22.

Ещё две партии завершились с результатами 25:23 и 9:15. Поздравляем наших спортсменок!