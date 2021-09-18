Часть Пролетарского района Тулы осталась без воды

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Это связано с аварийно-восстановительными работами на ул. Степанова.

По данным «Тулагорводоканала», с 14.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Степанова д. 35, ул. Декабристов д. 4, ул. Пролетарская д. 36-А, 36, 38.

Это связано с аварийно-восстановительными работами по адресу: ул. Степанова д. 34, где утром 18 сентября из канализационного люка забил фонтан.