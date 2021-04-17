На второй городской субботник в Туле вышли 16 тысяч человек

Участники субботника сажали деревья, подметали тротуары, собирали мусор, ветки и смет, очищали газоны, обрезали кустарники, мыли и красили ограждения безопасности, опоры наружного освещения, бортовой камень.

Работы проводились на улицах Тулы, въездных магистралях, общественных пространствах, рекреационных зонах, территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, на кладбищах.

В ходе субботника было вывезено более 1, 5 тысяч кубов мусора и ветвей, а также ликвидировано десять стихийных свалок, убрано более 60 контейнерных площадок, удалено 14 аварийных и кронировано 83 дерева.

Сегодня также очистили от смета и покрасили порядка 25 тысяч погонных метров бортового камня. Кроме того, в областной столице посадили 138 деревьев.