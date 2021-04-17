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На второй городской субботник в Туле вышли 16 тысяч человек

На второй городской субботник в Туле вышли 16 тысяч человек

Убирались во всех округах города.

Участники субботника сажали деревья, подметали тротуары, собирали мусор, ветки и смет, очищали газоны, обрезали кустарники, мыли и красили ограждения безопасности, опоры наружного освещения, бортовой камень.
 
Работы проводились на улицах Тулы, въездных магистралях, общественных пространствах, рекреационных зонах, территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, на кладбищах. 
 
В ходе субботника было вывезено более 1, 5 тысяч кубов мусора и ветвей, а также ликвидировано десять стихийных свалок, убрано более 60 контейнерных площадок, удалено 14 аварийных и кронировано 83 дерева.
 
Сегодня также очистили от смета и покрасили порядка 25 тысяч погонных метров бортового камня. Кроме того, в областной столице посадили 138 деревьев.
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вчера, в 21:21 −10
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