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Житель Волово жестоко избил коллегу

Житель Волово жестоко избил коллегу

За это он на несколько лет отправится в колонию.

Прокуратура Воловского района Тульской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который признан умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Житель п. Волово 25 мая 2020 года, находясь на территории ООО «Воловский бройлер», избил руками и ногами коллегу, причинив последнему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Мужчина был госпитализирован и долгое время провел в больнице.

Суд с учётом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к 2,5 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:06 +1
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