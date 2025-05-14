Новый этап проекта «Общее небо» объединил школьников Ясной Поляны, Крапивны и Бачки Брестовац

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Участники проекта, посвященного 80-летию Победы, в формате видеоконференции обсудили исторические связи русской и сербской литературы.

Во втором этапе проекта приняли участие воспитанники и педагоги Яснополянского образовательного комплекса имени Л. Н. Толстого (д. Ясная Поляна), Крапивенской средней школы № 24 имени Героя Советского Союза Д. А. Зайцева (с. Крапивна) и Школы имени Николы Теслы (д. Бачки Брестовац). А также сотрудник Института детства Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, переводчик с сербского языка Наталья Самарджич.

Как говорит куратор проекта «Общее небо» Ольга Глазунова, участники встретились в интернет-пространстве для разговора об истинных и непреходящих ценностях — мире, свободе, любви и человеческой жизни. Российские и сербские школьники проанализировали тексты классиков: повесть «Севастополь в мае» Льва Толстого и рассказ «Истинное положение вещей» сербского писателя Милорада Павича.

— Милорад Павич уважительно относился ко Льву Толстому. В мае 1997 года сербский писатель побывал в Ясной Поляне и оставил прекрасные воспоминания. В том же году в журнале «Ясная Поляна» был опубликован его роман «Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре». Этот роман очень понравился русскоязычным читателям. Милорад Павич до последних дней любил Ясную Поляну и был ее другом, — отметила в приветственном слове директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Модератором видеоконференции выступила литературовед, кандидат филологических наук, ведущая яснополянского книжного клуба «Львиная доля XX века» Татьяна Богатырева.

— Что общего у Толстого, великого русского реалиста XIX века, и Павича — великого сербского постмодерниста XX века? Толстой пишет о человеке, Павич играет с человеком. Интерес к человеку — вот что их объединяет. Тема войны, сквозная для двух произведений. Война нарушает естественное течение человеческой жизни, истинное положение вещей. Оба текста органично связываются друг с другом даже на уровне формы, — рассказала Татьяна Богатырева.

Ученики Яснополянского комплекса рассказали о подготовке к видеоконференции и своих впечатлениях от общения с ровесниками из Крапивны и Бачки Брестовац.

— Мы готовились с нашим учителем. Я перечитывала тексты много раз, чтобы понять смысл и найти ответ на каждый вопрос. Было нелегко, но нам очень понравилось. Всегда интересно общаться с людьми из другой страны, послушать их речь. Мне очень понравился акцент ребят из Сербии. Они, конечно, похожи на нас, даже несмотря на другой язык, — подчеркнула ученица 10-го класса Яснополянского комплекса Анна Галстян.

В свою очередь, сербские школьники и педагоги в очередной раз отметили радость от общения с братским народом.

— Было очень приятно слышать любимый язык от тех, для кого он родной. Я восхитилась знаниями ваших учеников, их размышлениями и серьезным отношением к делу, — заключила учительница русского языка школы имени Николы Теслы Марина Ковачевич.

Старт российско-сербскому проекту «Общее небо — Jедно небо» был дан в январе 2025 года. Проект призван объединить жителей двух стран — России и Сербии, напомнить в первую очередь подрастающему поколению двух стран, что их связывает общая история.

