  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Новый этап проекта «Общее небо» объединил школьников Ясной Поляны, Крапивны и Бачки Брестовац - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новый этап проекта «Общее небо» объединил школьников Ясной Поляны, Крапивны и Бачки Брестовац
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Новый этап проекта «Общее небо» объединил школьников Ясной Поляны, Крапивны и Бачки Брестовац

13 мая состоялся второй этап российско-сербского проекта «Общее небо. Jедно небо».

Участники проекта, посвященного 80-летию Победы, в формате видеоконференции обсудили исторические связи русской и сербской литературы.

Во втором этапе проекта приняли участие воспитанники и педагоги Яснополянского образовательного комплекса имени Л. Н. Толстого (д. Ясная Поляна), Крапивенской средней школы № 24 имени Героя Советского Союза Д. А. Зайцева (с. Крапивна) и Школы имени Николы Теслы (д. Бачки Брестовац). А также сотрудник Института детства Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, переводчик с сербского языка Наталья Самарджич.

Яснополянский образовательный комплекс_04.JPG

Как говорит куратор проекта «Общее небо» Ольга Глазунова, участники встретились в интернет-пространстве для разговора об истинных и непреходящих ценностях — мире, свободе, любви и человеческой жизни. Российские и сербские школьники проанализировали тексты классиков: повесть «Севастополь в мае» Льва Толстого и рассказ «Истинное положение вещей» сербского писателя Милорада Павича.

— Милорад Павич уважительно относился ко Льву Толстому. В мае 1997 года сербский писатель побывал в Ясной Поляне и оставил прекрасные воспоминания. В том же году в журнале «Ясная Поляна» был опубликован его роман «Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре». Этот роман очень понравился русскоязычным читателям. Милорад Павич до последних дней любил Ясную Поляну и был ее другом, — отметила в приветственном слове директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Модератором видеоконференции выступила литературовед, кандидат филологических наук, ведущая яснополянского книжного клуба «Львиная доля XX века» Татьяна Богатырева.

— Что общего у Толстого, великого русского реалиста XIX века, и Павича — великого сербского постмодерниста XX века? Толстой пишет о человеке, Павич играет с человеком. Интерес к человеку — вот что их объединяет. Тема войны, сквозная для двух произведений. Война нарушает естественное течение человеческой жизни, истинное положение вещей. Оба текста органично связываются друг с другом даже на уровне формы, — рассказала Татьяна Богатырева.

Яснополянский образовательный комплекс_01.JPG

Ученики Яснополянского комплекса рассказали о подготовке к видеоконференции и своих впечатлениях от общения с ровесниками из Крапивны и Бачки Брестовац.

— Мы готовились с нашим учителем. Я перечитывала тексты много раз, чтобы понять смысл и найти ответ на каждый вопрос. Было нелегко, но нам очень понравилось. Всегда интересно общаться с людьми из другой страны, послушать их речь. Мне очень понравился акцент ребят из Сербии. Они, конечно, похожи на нас, даже несмотря на другой язык, — подчеркнула ученица 10-го класса Яснополянского комплекса Анна Галстян.

Яснополянский образовательный комплекс_02.JPG

В свою очередь, сербские школьники и педагоги в очередной раз отметили радость от общения с братским народом.

— Было очень приятно слышать любимый язык от тех, для кого он родной. Я восхитилась знаниями ваших учеников, их размышлениями и серьезным отношением к делу, — заключила учительница русского языка школы имени Николы Теслы Марина Ковачевич.

 

Старт российско-сербскому проекту «Общее небо — Jедно небо» был дан в январе 2025 года. Проект призван объединить жителей двух стран — России и Сербии, напомнить в первую очередь подрастающему поколению двух стран, что их связывает общая история.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
РоссияСербияшколаученики
Люди
Екатерина Толстая
Место
Ясная Поляна

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Артемий Лебедев жестко отреагировал на критику логотипа Тульского педуниверситета  
Артемий Лебедев жестко отреагировал на критику логотипа Тульского педуниверситета  
При сносе пятиэтажного дома в Липках рухнул экскаватор 
При сносе пятиэтажного дома в Липках рухнул экскаватор 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.