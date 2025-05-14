Артемий Лебедев жестко отреагировал на критику логотипа Тульского педуниверситета  

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новый логотип Тульского педуниверситета, который разработала его студия. Ранее это событие вызвало критику в соцсетях.

— Для меня самый главный критерий, по которому я оцениваю успешность дизайна, это то, что дизайн обсуждают. <…> Если вы сделали работу, много месяцев старались, если вы произвели на свет дизайн, а его никто не обсуждает, может, вы зря этой *** занимались. Самое главное — когда дизайн обсуждается, — заявил Лебедев.

По его словам, такая версия логотипа для вуза была сделана специально для такой реакции.

— Теперь все знают, что в Туле существует государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, — заявил дизайнер.