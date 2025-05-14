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Артемий Лебедев жестко отреагировал на критику логотипа Тульского педуниверситета  

Артемий Лебедев жестко отреагировал на критику логотипа Тульского педуниверситета  

Ранее новый логотип вызвал бурные обсуждения.

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новый логотип Тульского педуниверситета, который разработала его студия. Ранее это событие вызвало критику в соцсетях.

— Для меня самый главный критерий, по которому я оцениваю успешность дизайна, это то, что дизайн обсуждают. <…> Если вы сделали работу, много месяцев старались, если вы произвели на свет дизайн, а его никто не обсуждает, может, вы зря этой *** занимались. Самое главное — когда дизайн обсуждается, — заявил Лебедев.

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По его словам, такая версия логотипа для вуза была сделана специально для такой реакции. 

— Теперь все знают, что в Туле существует государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, — заявил дизайнер.

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