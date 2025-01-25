«Проявление»: в аптекарском подвале открылось новое культурное пространство

Выставочный зал, лекторий и кабинет для работы с семейными архивами — все это теперь доступно для посетителей в цоколе Дома Белявского. Открытие состоялось 25 января.

Центральным событием стал вернисаж выставки «Проявление», которая стала итогом одноименного проекта по изучению семейных архивов туляков.

— У кого-то дома может храниться пожелтевшая фотокарточка, которая имеет огромное историческое значение, — говорит сотрудник Тульского историко-архитектурного музея, историк и писатель Владимир Глазков. — Но владелец может просто не осознавать этого. Если же на фото взглянет историк, то может оказаться так, что это уникальный кадр и единственный источник исторических сведений. Например, неизвестного человека в военной форме легко можно идентифицировать, если определить, в каком он звании был, и направить запрос в соответствующий архив. Мы можем помочь это сделать, и у вас уже будет как минимум восстановлена часть семейной истории. А бывает и так, что на фото запечатлена историческая личность, изображение которого считалось нигде не запечатленным или не сохранившимся. И сегодня уже никто не знает точно, как выглядит этот человек. Благодаря же исследованию семейных архивов эти бреши в истории могут быть закрыты.

Помимо вклада в исследование истории, работа, которая будет проводиться в аптекарском подвале дома Белявского с семейными фотоархивами туляков, подразумевает их оцифровку.

Цель — сохранение уникальных кадров. Снимки, не вечны и имеют свойство выцветать, что приводит к полной нечитаемости изображения. Чтобы иметь возможность передать будущим поколениям фотоальбомы лучше перевести в электронный вид.

— Это место, куда любой житель Тулы может прийти с фотографиями и любыми другими документами из семейного архива и совместно с сотрудниками музея «проявить» их, принять участие в сохранении и изучении истории, — добавил Владимир Глазков.

Мы хотим собрать рассеянную по сундукам и комодам информацию и сохранить ее.

Основой для экспозиции стали оцифрованные фотографии из альбома туляка Рафаила Лубова, переданные музею для изучения его дочерью, Лидией Коршуновой.

— Фотографии сделаны не моим папой, мы не знаем, кто автор их. Предполагаем, что ему кто-то подарил этот альбом. Ценность его в том, что фотографии показывают, насколько Тула изменилась за эти годы.

Исследовал фотоальбом Владимир Глазков:

— В чем ценность пожелтевших фотографий, старых открыток, каких-то писем? Они уникальны тем, что они иллюстрируют повседневную жизнь людей. Старшее поколение знает, что советские фотожурналисты были безусловными мастерами своего дела, но у них была негласная установка — никакого негатива. Но наряду с официозом имела место быть и любительская фотография. Ценность переданного нам альбома в том, что фото для него сделаны в начале 60-х годов, и человек снимал, что хотел и как хотел. Это было его виденье, и сегодня мы можем наблюдать старую Тулу его глазами — это очень большая ценность. Именно таким образом мы можем сохранить и передать следующим поколениям историю прошлых лет.

Основная часть показывает посетителю архитектуру Тулы 60-х годов.

— На одном из снимков запечатлены Ломовские ворота — пример одного из главных позоров сохранения исторического наследия Тулы. В процессе работы по исследованию этого снимка выяснилось, что первый проект реставрации их был готов в 1939 году. Шли годы, менялись гениальные секретари, губернаторы. А ворота по сей день так и не отреставрировали, и они все хуже и хуже. Слава Богу, их хотя бы сейчас подперли, чтобы не упали. Это фото как раз пример негатива, который никогда бы не появился в официальной печали Советского союза.

Еще одно любопытное фото демонстрирует деревянный летний кинотеатр, который не сохранился до наших дней.

— Всего в нескольких сотнях метров от здания в годы войны проходила линия обороны Тулы — там располагались окопы. Войну здание пережило, а вот в 1964 году сгорело. А архиве сохранилась смета на его строительство, а вот есть ли эскиз его — такой информации нет. Поэтому снимок уникальный и важный для историков.

На следующем снимке запечатлен кинотеатр им. Степанова в годы своего рассвета. Также на выставке можно увидеть, как выглядел некогда въезд в Тулы со стороны Щекино: там, где сейчас стоит танк у Пединститута, раньше располагалась застава — опознать место помог уже построенный тогда корпус ТулГУ.

— Город — живой организм, он будет развиваться, а значит что-то обязательно изменится, исчезнет, а на смену придет что-то новое. Но мы на то и люди, а не биомасса, потому что помним, как это было.

Эта выставка наглядно говорит о том, что не надо самостоятельно делать вывод, что важно, а что не важно — позвольте это сделать профессионалам. Давайте к архивам относиться бережно, потому что они принадлежат не нам, а истории.

Выставка «Появление» продлится до конца февраля, ее посещение — бесплатное. По окончании в планах Тульского историко-архитектурного музея подготовить специальное издание, посвященное проведенному исследованию.