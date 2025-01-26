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В Туле инспекторы ДПС устроили погоню за подростками на питбайке
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле инспекторы ДПС устроили погоню за подростками на питбайке

Транспортное средство отправили на спецстоянку.

Во время дежурства инспекторы ДПС заметили движущийся без государственного регистрационного знака питбайк BSE, водитель которого, находясь в мотошлеме и перевозя пассажира, неоднократные законные требования сотрудников Госавтоинспекции проигнорировал.

После непродолжительной погони, питбайк остановили. Как оказалось, за рулем транспортного средства находился 15-летний юноша без водительских прав. 

Инспекторы ДПС вызвали на место разбирательства маму подростка. В присутствии ее и двух понятых молодого человека отстранили от управления транспортным средством. Питбайк отправили на спецстоянку. 
 

«Материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, где в соответствии с действующим законодательством будет принято решение о привлечении к административной ответственности законного представителя несовершеннолетнего, в данном случае родителя», — отметили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

 

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Автор:
сегодня, в 14:19 −1
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