В Туле инспекторы ДПС устроили погоню за подростками на питбайке

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Во время дежурства инспекторы ДПС заметили движущийся без государственного регистрационного знака питбайк BSE, водитель которого, находясь в мотошлеме и перевозя пассажира, неоднократные законные требования сотрудников Госавтоинспекции проигнорировал.

После непродолжительной погони, питбайк остановили. Как оказалось, за рулем транспортного средства находился 15-летний юноша без водительских прав.

Инспекторы ДПС вызвали на место разбирательства маму подростка. В присутствии ее и двух понятых молодого человека отстранили от управления транспортным средством. Питбайк отправили на спецстоянку.

«Материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, где в соответствии с действующим законодательством будет принято решение о привлечении к административной ответственности законного представителя несовершеннолетнего, в данном случае родителя», — отметили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.