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Накануне Рождества Христова сотрудники МЧС оценили соблюдение мер пожарной безопасности в храмах и церквях
Фото из архива Myslo.

Накануне Рождества Христова сотрудники МЧС оценили соблюдение мер пожарной безопасности в храмах и церквях

В преддверии праздника сотрудники МЧС России проводят в храмах превентивные мероприятия.

Инспекторы госпожнадзора оценили соблюдение мер пожарной безопасности в храмах и церквях. Со служителями и персоналом проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и отработаны действия на случай возникновения происшествий.

— МЧС России традиционно организует дежурство в православных храмах в Рождество. Более 9 тысяч сотрудников МЧС России будут находиться в храмах, чтобы обеспечить безопасность прихожан. Сотни религиозных объектов обследованы инспекторами госпожнадзора, приняты меры для обеспечения безопасности рождественских богослужений. Но безопасность зависит и от каждого из нас. Пусть светлый праздник Рождества Христова принесет в наши семьи добро, мир и благополучие, и, главное, будет безопасным! — отметил глава МЧС России Александр Куренков.

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