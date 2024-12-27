Пособие на погребение в России будут выплачивать по-новому

С 1 января 2025 года пособие на погребение будет выплачиваться напрямую заявителю минуя организации-страхователи (иных работодателей).

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон № 8-ФЗ.

Близкие умершего смогут выбирать между гарантированным перечнем услуг по погребению, для получения которого нужно оформить в СФР выписку, или пособием на погребение.

Социальное пособие на погребение выплачивается в случае, если погребение осуществлялось за счет средств представителя умершего, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Социальное пособие на погребение выплачивается:

СФР — если умерший являлся пенсионером или работал;

органом социальной защиты населения по последнему месту жительства умершего (при отсутствии места жительства — по месту государственной регистрации смерти) — в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

по последнему месту жительства умершего (при отсутствии места жительства — по месту государственной регистрации смерти) — в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; иным органом, в котором умерший получал пенсию, если пенсионное обеспечение умершего осуществлялось этим органом и умерший не работал.

Заявление о назначении социального пособия на погребение или получении выписки о выборе получения услуг подается заявителем лично или в электронной форме через портал «Госуслуги».

При обращении гражданина в территориальный орган СФР достаточно будет предоставить только заявление, так как назначение и выплата социального пособия на погребение осуществляется на основании сведений о государственной регистрации смерти, поступивших в территориальный орган СФР посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Исключением является ситуация, когда смерть гражданина зарегистрирована компетентным органом иностранного государства. В этом случае заявителем в территориальный орган СФР с заявлением представляется документ о смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.

Обязательно заявление должно быть подано не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации смерти.

Подача заявления через МФЦ или по почте Единым стандартом не предусмотрены.

Размер социального пособия определяется на дату составления записи акта о смерти и по последнему месту жительства умершего, а при отсутствии места жительства — по месту государственной регистрации смерти.

В случае, если смерть гражданина Российской Федерации зарегистрирована на территории иностранного государства, размер социального пособия на погребение определяется на дату регистрации смерти, а социальное пособие на погребение будет выплачиваться по месту жительства заявителя на территории Российской Федерации.

Выплата пособия на погребение будет производиться по желанию заявителя через кредитную организацию путем зачисления суммы пособия на счет заявителя, открытый в данной кредитной организации, или через организацию почтовой связи.

Заявитель может получить пособие в отделении почтовой связи на основании доставочного документа в течение 6 месяцев с месяца оформления доставочного документа.

В том случае, если близкие умершего выбрали гарантированный перечень, то данные услуги по погребению будут оказываться специализированной службой по вопросам похоронного дела на основании выписки о выборе получения услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, представленной представителем умершего.

Для получения указанной выписки представитель умершего должен будет обратиться в СФР с заявлением лично или в электронной форме через портал «Госуслуги». Выписка будет предоставлена в день обращения.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, будет возмещаться специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании ее обращения с приложенной к нему выпиской, если такое обращение последовало не позднее шести месяцев со дня погребения.

Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, будет производиться в размере, установленном на дату погребения умершего по месту осуществления погребения.

При этом оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств представителя умершего.

Гражданам, получившим указанные услуги, социальное пособие на погребение не выплачивается.