Екатерина Мизулина – тульским школьникам: «Ваша безопасность – главный приоритет!»

Фото Алексея Пирязева

На встрече с учениками ЦО № 59 «Личность» общественный деятель научила подростков выявлять мошенников в Сети и соблюдать «интернет-гигиену».

В учебный день 23 января школьникам из Северной Мызы было не до тетрадей: к ним с большим уроком приехали гости из Москвы — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и эксперт Лиги Светлана Султангалеева.

Екатерину все знают по дуэту с Шаманом, по твёрдой политической и общественной позиции.

Почётную гостью встретила зам. министра образования Тульской области Людмила Сорокина:

Людмила Сорокина — Сегодня у вас в гостях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Михайловна Мизулина. Все мы сидим в интернете и не представляем нашу жизнь без телефонов, компьютеров. Раньше не так просто было найти информацию: люди моего возраста прекрасно помнят, как мы пользовались справочной литературой. Сейчас ясно виден прогресс, но он несёт за собой множество опасностей.

Лига безопасного интернета помогает избежать проблем в Сети. Она была учреждена в 2011 году при поддержке МВД России, Минкомсвязи и Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Заниматься просветительской работой с детьми и подростками для Лиги — важная задача. Именно поэтому они провели Всероссийский урок безопасного интернета по всей стране. В некоторых регионах он прошёл онлайн, где-то спикерами выступили волонтёры Лиги. А вот в Тулу поговорить с учениками Екатерина Мизулина приехала лично.

— Гаджеты открывают нам мир, дают общаться с людьми из разных уголков мира. Но есть и много рисков, с которыми мы сталкиваемся на просторах Сети. У всех людей разные намерения, не всегда хорошие. Наша задача — научить ребят критически мыслить, анализировать всё, что они видят в соцсетях.

Светлана Султангалеева рассказала ребятам о несложных правилах поведения в Сети.

— У кого пароль связан с датой рождения, собственным именем? Поднимите руки. Те ребята, что не подняли, — большие молодцы. Пароль с такими сведениями легко смогут использовать злоумышленники.

Приёмы выуживания информации называются социальной инженерией. Это способ заставить нас самих отдать всю информацию, например чтобы взломать соцсеть или выудить личные данные.

«Фишингом» занимаются интернет-мошенники, которые хотят получить доступ к конфиденциальным данным пользователя. Они отправляют пользователю ссылку на вроде бы знакомый сайт, но меняют в адресной строке букву или символ. Например, интернет-магазин — место удачной покупки пользователь получит полное разочарование: его данные разлетятся по Сети или попадут в руки злоумышленникам.

Интернет-магазины в Телеграме или социальной сети «ВКонтаке» также таят в себе опасности: мошенник попросит перевести деньги и скроется в неизвестном направлении. Екатерина Мизулина поделилась грустной статистикой:

— Из 200 обращений по мошенничеству, которые мы получили, только два оказались в полиции. Остальные ребята постеснялись или испугались.

Дети зачастую начинают брать микрозаймы, чтобы попытаться самостоятельно решить проблему.

Делиться персональными данными в Сети — не лучшая идея. Иногда это происходит даже неосознанно: дети, подростки как активные пользователи интернета оставляют слишком много информации о себе. Записывают и выкладывают видео, делают фотографии. А на них — масса мелких деталей, которые помогут злоумышленнику.

Фейки — ещё одна опасность в интернете. Это неправдивая информация, призванная смутить и запутать пользователей Сети, а иногда даже посеять панику. В качестве примера фейковой новости Екатерина Мизулина привела фрагмент из «Новостей» на Первом канале: журналисты приняли за чистую монету видео, где пингвины умеют летать.

Екатерина также заметила:

— Любая большая новость для СМИ — всегда праздник. Они должны перепроверять информацию, если заботятся о своей репутации.

Интернет не анонимен, поэтому спикеры призвали ребят думать о последствиях:

— Прежде чем выложить фото, подумайте, не будет ли вашему учителю за него стыдно.

После урока Екатерина Мизулина пообщалась с юными журналистами. На базе школы «Личность» активно работает медиашкола. В ней ребята учатся обращаться с камерой и микрофоном, тренируются в ораторском мастерстве и примеряют на себя роль корреспондентов.

— Какие цели преследует Лига безопасного интернета?

— У нас две основные цели: борьба с опасной информацией в интернете, публикациями, которые нарушают закон. А вторая цель — профилактическая. Мы хотим, чтобы как можно больше школьников знали, как вести себя в Сети.

— Какие идеи Вам удалось реализовать на государственном уровне?

— Многие вещи, которые мы предлагаем, становятся основой для принятия законов. Например, по нашей инициативе Госдума ввела закон об ограничении треш-стримов. Несколько лет назад мы предлагали устанавливать штрафы для соцсетей за распространение вредной информации. Сейчас такой закон работает.

— Какие основные проекты у Лиги безопасного интернета?

— Проектов много, планируем ещё больше в этом году. Сейчас мы постоянно выпускаем образовательные материалы для школьников и их родителей, чтобы те безопасно чувствовали себя в интернете. Также у нас идёт конкурс сочинений по теме безопасности в интернете.

Отвечая репортёрам, Екатерина Мизулина подчеркнула важность таких мероприятий:

— Дети постоянно пользуются гаджетами, многие — более восьми часов в сутки. В Сети они сталкиваются с опасными людьми и обстоятельствами. Мы проводим такие уроки в разных городах, школах, у нас большая команда волонтёров. Есть памятки по всем темам, чтобы родители могли обсудить важные темы с детьми дома.

Во вторник, 30 января, Екатерина Мизулина встретится со студентами Тульского педагогического университета в рамках лекции по безопасности в интернете.