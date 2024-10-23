Археологи нашли новые артефакты на месте Куликовской битвы и сражения с ханом Девлетом Гиреем

Фото Алексея Пирязева

Археологи музея-заповедника «Куликово поле» подвели итоги полевого сезона текущего года. Минувшим летом продолжались археологические изыскания и на самом Куликовом поле. Их проводил военно-исторический отряд под руководством Артёма Крухмаля.

Они продолжали многолетнее исследование Донского сражения 1380 года.

— В этом году мы изучали территорию севернее деревни Хворостянки. Здесь в прошлые годы проводили исследования методом свободного поиска с помощью металлодетектора. Каких-то находок, относящихся к средневековью, обнаружено не было.

Сейчас же мы сделали три находки, которые можно отнести к периоду Куликовской битвы. В их числе — наконечник нижней части копья, который использовался для упора в землю и предотвращения разрушения древка.

Существенных открытий археологам удалось добиться в окрестностях села Судбищи. До 1925 года оно входило в состав Новосильского уезда Тульской губернии. Именно здесь летом 1555 года произошло сражение между крымской ордой под предводительством хана Девлета I Гирея и русским войском Ивана Шереметева — Судбищенская битва.

После полуторадневного боя и больших людских потерь Девлет Гирей, узнав о приближающемся из Тулы войске, покинул поле боя, уклонившись от встречи с Иваном Грозным, так и не сумев сломить оборону русских. В сражении погибло примерно 5000 русских воинов и втрое ханских бойцов.

— В 2021–2023 годах мы исследовали в целом место сражения и выявляли ареал распространения находок. За эти сезоны границы определены достаточно точно, и мы можем приступать к более подробному изучению скопления находок.

В этом году их значительно меньше — всего 146, в основном наконечники стрел. И это неудивительно: уже собрано несколько тысяч артефактов Судбищенского сражения. Но все найденные предметы дополняют и уточняют исследования предыдущих лет.

Из находок, которые не попадались ранее, — фрагмент стремени, новые типы подков тяговых лошадей. Они активно использовались в XVI–XVIII веках, но ранее на месте Судбищенского сражения таких не находили.

На том месте, где мы вели исследования, во время боя, предположительно, стояли татарские войска. На эту мысль наталкивает обнаруженная редкая деталь — крышка пороховницы.

На поле сражения археологи нашли большое количество оружия. Археологам предстоит типологизировать его и определить порядок его использования в бою.

— Одни из 12 видов наконечников стрел, обнаруженных на месте сражения, были изготовлены по технологии штамповки. Судя по форме, они предназначались для ведения залпового огня. Такие наконечники мы нашли на месте, где стояли татары. Значит, эти стрелы были выпущены московскими воинами.

Остальные 11 типов мы пока не определили, но работа продолжается. Также можно говорить о том, что в те времена в бою, преимущественно, ещё использовались стрелы — их обнаружено почти в три раза больше, чем ядер и других огнестрельных боеприпасов. Этот период является самым началом использования огнестрельного оружия.