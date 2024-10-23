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В Тульской области с июля по сентябрь выявили 25 фальшивых купюр
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области с июля по сентябрь выявили 25 фальшивых купюр

По данным регионального отделения Банка России, в прошлом году подделок было больше – 33.

В третьем квартале текущего года в банках региона выявили 25 поддельных денежных знаков Банка России. Самой «популярной» у фальшевомонетчиков остаётся пятитысечная купюра: таких обнаружено 11 штук. Десять купюр имеи номинал 1000 рублей, три – 2000 рублей. Также обнаружена одна поддельная десятирублёвая монета.

— Не стоит брать купюру, которая вызывает сомнения. Вы имеете право отказаться от нее и попросить заменить. Всегда проверяйте несколько защитных признаков из разных групп — на ощупь, на просвет, при наклоне и увеличении, — рекомендует эксперт по денежным знакам тульского отделения Банка России Анна Беловинцева.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» или в специальном разделе сайта регулятора.

 

 

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