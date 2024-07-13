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Певец Шаман представил трио «Неудержимые»: нас не запугать и не сломить
Фото из соцсети певца.

Певец Шаман представил трио «Неудержимые»: нас не запугать и не сломить

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, продемонстрировал тройной патриотический удар по зрителям.

Певец Шаман опубликовал в «Инстаграме»* фото в компании народных артистов России — Олега Газманова и Григория Лепса. Творческий союз исполнитель хита «Я русский» назвал трио «Неудержимые», пишет коллеги из pravda.ru.

«Никакими санкциями и блокировками нас не запугать и не сломить», — написал певец под фото, намекая, вероятно, на недавнюю блокировку его YouTube-канала. Он заверил, что артисты продолжат свою творческую деятельность, несмотря ни на что. «Пели, поём и будем петь о России», — заверил Шаман.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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Тульская область

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