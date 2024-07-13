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В Туле открылись выставки оружия и живописи из музеев Дагестана
Фото предоставлены пресс-службой Тульского государственного музея оружия, фото пресс-службы правительства Тульской области..

В Туле открылись выставки оружия и живописи из музеев Дагестана

В Тульском государственном музее оружия состоялось торжественное открытие выставки «Дагестанское оружие».

Эта выставка — из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Саидовны Гамзатовой и Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи.

Гостей музея приветствовала директор Тульского государственного музея оружия, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Тульской области Надежда Калугина.

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— Тульский государственный музей оружия впервые за 150 лет легендарной истории открывает потрясающую, уникальную, масштабную выставку высокохудожественных изделий оружия дагестанских мастеров.

При монтаже выставки, размещении экспонатов наряду с восторгом в нашем сознании постоянно рождался образ воина Дагестана, для которого честь и достоинство заключаются, прежде всего, в том, чтобы самоотверженно и героически защищать родную землю. И сегодня воины Дагестана вместе, в одном строю с другими народами России героически защищают национальные интересы России.

Эта выставка дает блестящую возможность взаимодействию культур: национальной культуры Дагестана и русской культуры, мастерства дагестанских и тульских оружейников. В этом взаимодействии культур, в этом взаимодействии творчества рождаются прекрасные шедевры.


Надежда Ивановна поблагодарила автора идеи привезти в Тульский музей оружия дагестанское оружие — Салихат Расуловну Гамзатову. 

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Директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Саидовны Гамзатовой, заслуженный работник культуры Российской Федерации, президент Межрегионального фонда поддержки культуры имени Расула Гамзатова Салихат Расуловна Гамзатова.

Она отметила, что для нее высокая честь представлять в Туле историю дагестанского оружия. На выставке представлены лучшие предметы оружия из коллекции Дагестанского музея изобразительных искусств и Национального музея Республики Дагестан. В таком объеме дагестанское оружие представляется впервые.

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Дагестанское оружие всегда хранило тайну: с одной стороны — с ним сражались в боях, с другой — видно, сколько любви, красоты и эстетики вложили мастера в эти предметы. Масштаб выставки позволяет увидеть все великолепие мастерства дагестанских оружейников. 

На выставке представлено свыше 200 изделий XVIII–XX веков: кинжалы, шашки, сабли, финки, ударно-кремневые ружья и пистолеты, пороховницы, натруски, газыри, мужские наборные пояса и портсигары, изготовленные с использованием золота, серебра, стали, латуни, слоновой кости, рога, кожи, ткани, дерева, стекла и цветной эмали.

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Эти изделия украшены в разнообразных техниках: ковка, литье, гравировка, чеканка, инкрустация, насечка, чернение, воронение, травление, тиснение, оксидировка, полировка, филигрань, скань, зернь, резьба.

Внимание привлекут именные образцы холодного оружия: кинжал-кама, изготовленный мастером Базалаем в середине ХIХ века для сына Имама Шамиля — Магомеда-Шафи, сабля участника русско-турецкой войны и кавалера Ордена Святого Георгия Исилава Хизроева, кинжал-кама Героя Советского Союза М. Ю. Гамзатова.

Особое место на выставке занимают семь серебряных знаков отличия Имама Шамиля 40-50-х годов ХIХ века с арабскими надписями, костюм горца, а также ятаган, изготовленный в 1987 году кубачинским мастером Г.-Б.М. Магомедовым.

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Интерес, безусловно, вызовет тульское оружие, украшенное дагестанскими мастерами, — револьвер системы Кольта с надписью «Свиты Его Императорского Величества генерал-майору Юсуф-беку в память 26 сентября 1858 года от Тульских оружейников» и пистолет ТК системы С. А. Коровина 20-30-х годов ХХ века с надписью «Фаталиеву Абдулкаиру за беспощадную борьбу с бандитизмом от Даг. ЦИК».

Выставка будет доступна для посещения до 17 ноября 2024 года.

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Салихат ГамзатоваНадежда Калугина
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Тульский музей оружия

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