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В Ясной Поляне выступит Народный артист России Олег Погудин
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне выступит Народный артист России Олег Погудин

15 июля в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» представят музыкально-драматический спектакль «Лермонтов. Я к вам пишу…».

Спектакль, который будет показан в Ясной Поляне, был создан Олегом Погудиным к 210-летию Михаила Лермонтова. Стихотворения и проза поэта легли в основу постановки.

В этот же вечер в усадьбе Л. Н. Толстого прозвучат стихи Александра Пушкина и Евдокии Ростопчиной, отрывки из воспоминаний Александры Смирновой-Россет, а также фрагменты писем Лермонтова и императора Николая I. Постановка включит в себя и произведения композиторов, обращавшихся к творчеству Лермонтова: от Михаила Глинки до Арама Хачатуряна.

Сцена из спектакля.jpg

«Лермонтов. Я к вам пишу…» – часть большого проекта «Русскому гению». Автором сценария и режиссером спектакля выступил Олег Погудин. Народный артист РФ исполнит в постановке несколько ролей.

Олег Погудин находит в жизни и творчестве Льва Толстого и Михаила Лермонтова множество общих черт: «Лермонтовское “Бородино” и толстовская “Война и мир” написаны об одно и том же великом и трагическом периоде нашей истории. И на Лермонтова, и на Толстого очень сильно повлиял Кавказ: природа, люди. И Лермонтова, и Толстого в их творчестве волновали темы героизма и судьбы. Оба они готовы “постоять за правду до последнего”».

Спектакль «Лермонтов. Я к вам пишу…» пройдет на сцене у веранды Дома Льва Толстого. Посетить его можно по билету на прогулку по яснополянскому заповеднику.

Вход на территорию заповедника в этот день будет открыт с 14.00. Находиться на территории можно до 18.00.

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Люди
Олег Погудин
Место
Ясная Поляна

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