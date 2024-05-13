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Титул «Краса Тулы — 2024» выиграла школьница Виктория Нестеренко
Фото Дмитрия Дзюбина.

Титул «Краса Тулы — 2024» выиграла школьница Виктория Нестеренко

17-летняя девушка получила корону королевы красоты, обойдя 26 соперниц.

Конкурс «Краса Тулы — 2024» прошел в творческом кластере «Октава» 12 мая.

«Красота — высшая форма гениальности, но в отличие от гениальности она не требует подтверждений». Это слова знаменитого писателя Оскара Уайльда, и да — красота гениальна!

Вечером 12 мая в кластере «Октава» собрались ценители женской красоты — за корону победительницы боролись 27 очаровательных девушек.

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Организатор конкурса — модельное агентство Linda, мероприятие по традиции прошло в рамках фестиваля Fashion Style.

Жюри и зрителей ждали три конкурсных выхода для всех: выход-визитка, дефиле в дизайнерской одежде и дефиле в вечерних платьях.

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Десять девушек порадовали выходом в бикини, а трое — творческими номерами. Победительницы этих конкурсных выходов стали обладательницами титулов «Мисс Бикини Краса Тулы — 2024» и «Мисс Талант Краса Тулы — 2024».

27 девушек — и все прекрасны! Жюри предстояла непростая задача выбрать тех, кто сумел покорить их своей внешностью, походкой, улыбкой, грацией, очарованием. Ведь титулов — только девять! 

В результате лучшие из лучших были выбраны.

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По итогам голосования в группе «ВК» модельного агентства Linda титул «Мисс Интернет Краса Тулы — 2024» выиграла Анастасия Варева.

А теперь — титулы, вместе с которыми девушки получили короны и наградные ленты.

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Титул «Мисс Бикини Краса Тулы — 2024» выиграла девушка с потрясающей фигурой Анастасия Дмитриева.

 

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Титул «Мисс Фото Краса Тулы — 2024» получила очень яркая красотка Ксения Панина.

 

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«Мисс Подиум» конкурса стала грациозная Анна Леонова.

 

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Титул «Мисс Талант Краса Тулы — 2024» — у Ксении Решетневой. Ксения покорила зрителей своей хореографической композицией. 

 

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«Юной Красой Тулы — 2024» стала Елизавета Попова, девушка-нежность. 

 

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«3-й вице-мисс Краса Тулы — 2024» стала очаровательная Наталья Вахнина. 

 

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Титул «2-я вице-мисс Краса Тулы — 2024» жюри присудило обаятельной Олесе Карповой.

 

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«1-й вице-мисс Краса Тулы — 2024» стала утонченная Елена Арзамасцева. 

 

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Ну а новой королевой красоты стала 17-летняя школьница Виктория Нестеренко. Причем абсолютную победу жюри присудило девушке единогласно!

— Я безумно рада и взволнованна! — поделилась с Myslo Виктория. — Мне очень приятно. Это была моя давняя мечта, в конкурсе «Краса Тулы» я участвовала уже три раза и каждый раз выигрывала титул «1-я вице-мисс». Я было уже отчаялась и решила остановиться на этом титуле и больше не участвовать в конкурсе, а потом почувствовала: нет, мне надо прийти на этот конкурс! И сейчас я очень рада победе!

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Конечно же, я волновалась. А вдруг выиграю титул ниже или вообще ничего? Но это ничто по сравнению с теми эмоциями, которые испытываешь после победы. 

Сейчас я хочу дать себе небольшой перерыв, а потом планирую рассмотреть какие-нибудь конкурсы в Москве. Это было бы для меня следующей ступенью. 

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Из досье Myslo

Виктория Нестеренко

Рост 175 см, вес 55 кг.

Родилась 6 декабря 2006 года в Туле.

Ученица 11-го класса ЦО № 21. Планирует получить экономическое образование.

Семья: мама Юлия, папа Сергей.

Любимая книга: трилогия Вероники Рот «Дивергент», «Инсургент», «Эллигент».

Любимое блюдо: паста с морепродуктами.

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Автор:
сегодня, в 13:50 +1
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Люди
Виктория Нестеренко
Место
Тулатворческий индустриальный кластер Октава
 

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