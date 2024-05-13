В тульском филиале ГИМа на Красную горку расписались молодожены

Фото тульского филиала ГИМ.

В филиале Исторического музея в Туле 12 мая отметили Красную горку. В народный праздник на выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды» состоялась церемония государственной регистрации брака Николая и Евгении Ежовых. Органично соединить официальную церемонию и народный праздник удалось сотрудникам комитета по делам ЗАГС Тульской области и сотрудникам музея.

«Мы выбрали Красную горку, потому что это традиция. Предложение расписаться в музее, на выставке, посвященной свадьбе, нам пришлось по душе. Всё здорово!» — поделились впечатлениями молодожены.

Праздничное действие в музее началось с величальных песен жениха и невесты в исполнении фольклорного ансамбля Тульской областной филармонии «Услада». Гости молодоженов и посетители выставки услышали также свадебный плач по невесте — обязательный элемент русского свадебного обряда. Новоиспеченные муж и жена накормили друг друга свадебным караваем.

Выставка «Русская свадьба» в филиале Исторического музея в Туле посвящена забытым и во многом утраченным традициям русского народа и представляет собой «путешествие» по свадебному обряду от знакомства до свадебного пира.

Экспозиция работает до 19 августа 2024 года.