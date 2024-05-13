Цыгане в Туле выиграли грант на проведение фестиваля «Наследие»

Одним из проектов, победивших в первом тульском конкурсе грантов социально ориентированных НКО стал Арт-фестиваль цыганского искусства.

— Проведение мероприятий, в которых цыгане предстанут на судейство и овации увлечённого зрителя в лучшем свете, особенно актуально в Туле. Именно здесь расположен самый большой табор в России, — пишут в обосновании социальной значимости проекта его авторы. — Проблемы совместного проживания имелись всегда. Миссия нашего проекта — исцелить души, восстановить хорошие отношения между народами, вернуть цыганам доброе имя.

Существуют проблемы в отношениях между цыганами и русскими. Такие проблемы часто связаны с недостатком взаимопонимания и стереотипами. Некоторые русские люди могут испытывать неуверенность или даже предубеждения к цыганской культуре из-за ограниченного знания.

Проект покорил сердца членов жюри: фестиваль состоится. Размер гранта составил 1 411 433 рубля, плюс софинансирование — 527 000 рублей.

Фестиваль пройдет в Туле второй раз. В этом году он запланирован на 2–3 августа. В программе: конкурс по цыганскому танцу и исполнению цыганской песни, презентация национального костюма разных этнических групп цыган, мастер-классы по цыганским танцам, творческий кластер, включающий пленэр «Портрет цыганки в стиле фолк-арт» и мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки «Цыганка Аза».

За новостями фестиваля можно следить в группе «Наследия».