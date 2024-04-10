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На ул. Металлистов открылась выставка работ мастеров Виктора и Галины Супрун
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

На ул. Металлистов открылась выставка работ мастеров Виктора и Галины Супрун

В экспозиции представлены текстильные изделия, выполненные в техниках, характерных для жителей Тверской, Рязанской и Владимирской областей, а также Поволжья.

Экспозицию работ тульских мастеров Виктора и Галины Супрун «Слияние нитей – слияние судеб. Он и она» представили в Музее декоративно-прикладного искусства.

Выставка включает более 30 авторских работ и демонстрирует разнообразие текстильных изделий. Декоративные панно выполнены с сохранением традиций, характерных для народного искусства различных регионов России. Дополняют экспозицию две рубахи и церковные предметы из текстиля 19 века, а также старинная фелонь конца 18 столетия.

Представленные изделия декорированы в разных техниках, характерных для Тверской, Рязанской, Владимирской областей, Поволжья. Рубахи 19 века соединяют в себе гладь и золотное шитьё. В одной из витрин представлены вышитые мини-картины. В них соединились разные техники и материалы: шёлк, леска, шпагат, люрекс, а каждый стежок не превышает 0,5 мм.

Выставка работает до 12 мая по адресу: Тула, ул. Металлистов, 12. Справки по телефону: 77-04-20. Возрастное ограничение: 6+.

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