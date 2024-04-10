Где в Туле не будет электричества 11 апреля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.), 1/2, 1 к. 2, 4,
- ул. Шевченко, 2-16 (чётн.), 6-а, 8-а,
- 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- 3-й Южный пр-д, 13,
- ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
- пр-т Ленина, 92, 99, 101, 103,
- Мясново: ул. Белоусова, 2-а,
- Ханинский пр-д, 2, 9,
- пос. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
- 8-й пр-д, 2-14 (чётн.), 18-32 (чётн.), 1-11, 17-25 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 21,
- 10-й пр-д, 21,
- ул. Сундукова, 2-24 (четн.), 1-15 (нечет.),
- ул. Судейского, 40-48 (чет.), 33,
- ул. Комсомольская, 9-43 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
- ул. Кобзева 2, 16, 11,
- пос. Косая Гора: ул. Папанина 2, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
- ул. Маяковского 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.),
- ул. Вахрушева 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8.