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Где в Туле не будет электричества 11 апреля

Где в Туле не будет электричества 11 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.), 1/2, 1 к. 2, 4,
  • ул. Шевченко, 2-16 (чётн.), 6-а, 8-а,
  • 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • 3-й Южный пр-д, 13,
  • ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
  • пр-т Ленина, 92, 99, 101, 103,
  • Мясново: ул. Белоусова, 2-а,
  • Ханинский пр-д, 2, 9,
  • пос. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-14 (чётн.), 18-32 (чётн.), 1-11, 17-25 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 21,
  • 10-й пр-д, 21,
  • ул. Сундукова, 2-24 (четн.), 1-15 (нечет.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чет.), 33,
  • ул. Комсомольская, 9-43 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • ул. Кобзева 2, 16, 11,
  • пос. Косая Гора: ул. Папанина 2, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
  • ул. Маяковского 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.),
  • ул. Вахрушева 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8.

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