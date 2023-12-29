В Тульском музее изобразительных искусств начала работать выставка «Путешествие в Венецию»

Фото museum-tula.ru

Новая выставка включает произведения мастеров второй половины ХХ — начала XXI века из фондов Тульского музея изобразительных искусств: Порфирия и Андрея Крыловых, Никаса Сафронова, Андрея Дюкова, Николая Буртова, Романа Рахматулина и других.

Все они отразили в своих работах жизнь итальянского города с его дворцами, каналами, и, конечно, знаменитым Карнавалом. Дополняют экспозицию изделия из марганцевого стекла и венецианские маски.

— Здесь представлены шедевры, которые были подарены нашему музею в разное время, в том числе к его 100-летию, — сказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин. — Экспонируются и работы наших земляков Порфирия и Андрея Крыловых, которые неоднократно бывали в Венеции, городе — мечте всех живописцев. Выставка позволит совершить визуальное путешествие во времени и поддержит предновогоднее настроение.

— Выставка «Путешествие в Венецию» позволит проследить, как менялась жизнь города с течением времени и как её воспринимали мастера разных поколений, — отметила первый заместитель генерального директора Марина Кузина.

После церемонии открытия заведующая отделом западноевропейского и русского искусства Елена Оленич провела экскурсию для гостей.

Посетители рассмотрели сценки из городской жизни на полотнах отца и сына Крыловых — представителей советской художественной школы, выполненные маслом на холсте.

А также современные произведения Андрея Дюкова, Николая Буртова и Романа Рахматулина.



Выставка работает по 26 февраля 2024 года. 6+