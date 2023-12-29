  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Тульском музее изобразительных искусств начала работать выставка «Путешествие в Венецию» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульском музее изобразительных искусств начала работать выставка «Путешествие в Венецию»
Фото museum-tula.ru

В Тульском музее изобразительных искусств начала работать выставка «Путешествие в Венецию»

Выставка живописи открылась 28 декабря. Произведения художников второй половины ХХ — начала XXI века дополняют венецианские маски.

Новая выставка включает произведения мастеров второй половины ХХ — начала XXI века из фондов Тульского музея изобразительных искусств: Порфирия и Андрея Крыловых, Никаса Сафронова, Андрея Дюкова, Николая Буртова, Романа Рахматулина и других.

IMG_9602.jpeg

Все они отразили в своих работах жизнь итальянского города с его дворцами, каналами, и, конечно, знаменитым Карнавалом. Дополняют экспозицию изделия из марганцевого стекла и венецианские маски.

IMG_9641.jpeg

— Здесь представлены шедевры, которые были подарены нашему музею в разное время, в том числе к его 100-летию, — сказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин. — Экспонируются и работы наших земляков Порфирия и Андрея Крыловых, которые неоднократно бывали в Венеции, городе — мечте всех живописцев. Выставка позволит совершить визуальное путешествие во времени и поддержит предновогоднее настроение.

— Выставка «Путешествие в Венецию» позволит проследить, как менялась жизнь города с течением времени и как её воспринимали мастера разных поколений, — отметила первый заместитель генерального директора Марина Кузина.

IMG_9610.jpeg

После церемонии открытия заведующая отделом западноевропейского и русского искусства Елена Оленич провела экскурсию для гостей.

IMG_9607.jpeg

Посетители рассмотрели сценки из городской жизни на полотнах отца и сына Крыловых — представителей советской художественной школы, выполненные маслом на холсте.

IMG_9604.jpeg

А также современные произведения Андрея Дюкова, Николая Буртова и Романа Рахматулина.

Выставка работает по 26 февраля 2024 года. 6+

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
выставка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор: Источником массового заражения кишечной инфекцией в Тульской области может быть вода
Роспотребнадзор: Источником массового заражения кишечной инфекцией в Тульской области может быть вода
Фотографы, слесари и лаборанты: тульские школьники освоили свои первые профессии
Фотографы, слесари и лаборанты: тульские школьники освоили свои первые профессии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.