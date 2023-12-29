Роспотребнадзор: Источником массового заражения кишечной инфекцией в Тульской области может быть вода

По данным СМИ, жалоб было более сотни, санитарные врачи говорят о 48 официально зарегистрированных в городе Плавск.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций среди населения Плавска.

Организованы противоэпидемические мероприятия, обследование заболевших, отбор проб воды и их лабораторное исследование.

Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции.

За последние сутки новых случаев не зарегистрировано.

По нашим данным, из 48 заболевших 15 детей. Есть госпитализированные. Предварительной причиной названо попадание канализационных стоков в водопровод.

Жители Плавска жаловались на воду несколько дней: смущал запах и грязь.

Незадолго до этого в городе случилась крупная авария - местный парк буквально утонул в канализации.

Местный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после сотен поступивших жалоб. В Плавск направлены специалисты для отбора проб воды и установления причины и источника массового заболевания.

Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода. Санитарные врачи дали предписание ресурсоснабжающей организации о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий при организации водоснабжения и водоотведения в Плавске. В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания.

Роспотребнадзор обратился к жителям:

- Обеззараживание воды проводится препаратами хлора, поэтому возможно появление запаха хлора в водопроводной воде. Это безопасно для вашего здоровья, хлор — быстроразлагаемое, летучее вещество, поэтому рекомендуем вам кипятить или отстаивать водопроводную воду перед употреблением.