Роспотребнадзор: Источником массового заражения кишечной инфекцией в Тульской области может быть вода

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций среди населения Плавска.
Организованы противоэпидемические мероприятия, обследование заболевших, отбор проб воды и их лабораторное исследование.
Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции.
За последние сутки новых случаев не зарегистрировано.
По нашим данным, из 48 заболевших 15 детей. Есть госпитализированные. Предварительной причиной названо попадание канализационных стоков в водопровод.
Жители Плавска жаловались на воду несколько дней: смущал запах и грязь.
Незадолго до этого в городе случилась крупная авария - местный парк буквально утонул в канализации.
Местный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после сотен поступивших жалоб. В Плавск направлены специалисты для отбора проб воды и установления причины и источника массового заболевания.
Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода. Санитарные врачи дали предписание ресурсоснабжающей организации о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий при организации водоснабжения и водоотведения в Плавске. В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях.
Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания.
Роспотребнадзор обратился к жителям:
- Обеззараживание воды проводится препаратами хлора, поэтому возможно появление запаха хлора в водопроводной воде. Это безопасно для вашего здоровья, хлор — быстроразлагаемое, летучее вещество, поэтому рекомендуем вам кипятить или отстаивать водопроводную воду перед употреблением.