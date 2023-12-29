Фотографы, слесари и лаборанты: тульские школьники освоили свои первые профессии

Фото: education.tularegion.ru

Старшеклассники пробовали себя в разных сферах деятельности, без отрыва от учёбы.

В уходящем году 2150 учащихся тульских школ получили свою первую профессию. Ребята пробовали себя в разных сферах: от фотографа и веб-дизайнера до слесаря по ремонту автомобилей и лаборанта химического анализа.

Для старшеклассников были подготовлены 52 программы профессионального обучения, которые они осваивали без отрыва от основного учебного процесса.

Обучение было организовано Центром опережающей профессиональной подготовки Тульской области совместно с 22 колледжами и техникумами региона. Ребята получали новые знания и навыки в современных мастерских и лабораториях под руководством опытных наставников.