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Актер из Новомосковска сыграл главную роль в комедийном сериале
Фото предоставлено пресс-службой СТС.

Актер из Новомосковска сыграл главную роль в комедийном сериале

Премьера состоится 31 января.

На канале СТС выходит комедийный сериал «Братья», в котором главную роль исполнил Владимир Верёвочкин из Новомосковска. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету самовлюбленный актер Лёша (Владимир Верёвочкин) играет в популярном телесериале «Сокол» главную роль — брутального майора Соколова. Это раздражает его старшего брата Олега (Андрей Курносов), который работает оперативником и знает всю правду о жизни полицейских. При этом все родные и знакомые Олега без ума от героя Лёши. Знали бы они, что всё лучшее для своего персонажа Лёша позаимствовал у старшего брата.

Владимир Верёвочкин:

- В фильме братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!» есть комичный персонаж Джорджа Клуни, его-то я и взял за референс. Лёша тоже самовлюблённый, любит повыпендриваться. Правда, когда дело касается семьи, он готов всё бросить и прибежать на помощь.

В отличие от героя, Владимир в хороших отношениях со своим реальным старшим братом, который с семьей живет в Тульской области. По словам актера, он часто гостит у родных:

- В Тульской области живут все родственники: брат с женой, тети и дяди. Я стараюсь частенько приезжать к брату и маму привозить с собой. И, вообще, я люблю эти места, с которыми у меня столько всего связано.

Премьера сериала состоится 31 января в 19.00 на канале СТС.

 

Владимир Веревочкин родился 18 октября 1987 года в Воркуте. Когда мальчику было шесть лет, семья переехала в Новомосковск Тульской области.

В кино актер дебютировал в 2008 году. Избранная фильмография:

  • «И шарик вернется»,
  • «Холодное блюдо»,
  • «Кодекс чести»,
  • «Золотая рыбка»,
  • «Перекрестки судьбы»,
  • «Живой»,
  • «Напрасные надежды»,
  • «Сто дней свободы»,
  • «Танки»,
  • «Золото Лагина»,
  • «Игра на выживание»,
  • «Метод Михайлова».
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:20 −1
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ТулаНовомосковск
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сериал Братья

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