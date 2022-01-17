В Туле будут судить гастролера из Подмосковья, угонявшего «Тойоты»

Фото из архива Myslo.ru

Заместитель прокурора Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя соседнего региона, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он обвиняется в краже и подделке автомобильных номеров.

По версии следствия безработный житель Московской области, действовавший в составе организованной группы, с декабря 2020 года по февраль 2021 года совершил два покушения на кражу, а также хищение двух автомобилей «Тойота» на территории Тульской и Московской областей, причинив потерпевшим ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что преступники проникали в салоны автомобиля и, используя специальное устройство, заводили двигатели. Далее похищенные автомобили перемещались в место временного сокрытия в Серпухове, где подделывались и уничтожались идентификационные номера. С помощью подложных государственных регистрационных знаков им придавался вид другого транспортного средства.

Материалы дела переданы в Зареченский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении членов преступной группы выделено в отдельное производство.

Напомним, ранее Myslo рассказывал о банде гастролеров-угонщиков, действовавших с помощью ретранслятора для открытия и запуска двигателя системой бесключевого доступа. Летом и осенью 2021 года злоумышленники украли таким образом шесть автомобилей Lexus. Помимо этого, их добычей становились и Toyota. Схема была аналогичной: заранее изготавливали копии документов на новые и недавно проданные машины, затем делали дубликаты госномеров, полученных владельцами «чистых» иномарок. После этого находилась нужная машина, которая впоследствии угонялась через Краснодарский край, Абхазию и Кодорское ущелье в Грузию, где она проходила «предпродажную подготовку» в подпольном сервисе, а после повторно продавалась. По похожей схеме машины переправлялись в Армению и Казахстан. В преступную группу этих угонщиков, предположительно, входили работники автосалонов, страховщики, которые помогали в изготовлении документов, госномеров и поиске нужных машин.