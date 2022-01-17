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На ул. Демонстрации пьяный водитель разбил автомобиль каршеринга

На ул. Демонстрации пьяный водитель разбил автомобиль каршеринга

Предполагается, что мужчина уходил от столкновения с другой машиной.

Утром 17 января на ул. Демонстрации в Туле произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. По предварительной информации, мужчина за рулем арендованной машины пытался избежать столкновения с другим участником дорожного движения, съехал с дороги и перевернулся.

«В результате происшествия никто не пострадал. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +3
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